È Nausica Marasca la nuova Velina bionda, la prima nella storia di Striscia la Notizia a essere eletta direttamente dal pubblico. Scopriamo insieme chi è, i suoi profili social e le sue parole.

Striscia la Notizia, Nausica Marasca è la nuova velina bionda

Il pubblico di Striscia la Notizia ha votato la sua velina bionda. Nella puntata andata in onda giovedì 30 gennaio 2025 del tg satirico, i telespettatori hanno visto sfidarsi Simona Frascaria (23 anni di San Giovanni Rotondo) e Nausica Marasca (21enne di Campobasso). A vincere con il 54% delle preferenze è stata Nausica Marasca.

Sarà quindi la giovane ad affiancare da domani, venerdì 31 gennaio, la Velina mora, Beatrice Coari. Per la prima volta nella storia di Striscia la Notizia, è stato il pubblico a scegliere la velina bionda. Da lunedì 13 gennaio 2025 è partita la selezione in diretta per la scelta e i telespettatori hanno votato da casa tra 14 aspiranti veline tramite smart tv abilitate, app Mediaset Infinity e sul sito di Mediaset infinity.

Social e dichiarazioni

Il profilo instagram di Nausica Marasca (nome utente @nausicamarasca) è seguito da circa 6 mila follower. Nel 2024 ha anche partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Molise. Diplomata al liceo Sociopsicopedagogico, ama lo spettacolo, la musica e il cinema ed è stata scout per sette anni. Ama fare lunghe camminate all’aria aperta e leggere libri di crescita personale e psicologia. Inoltre è appassionata di karate e si è avvicinata alla danza attraverso la ginnastica ritmica, disciplina che ha praticato da bambina.

Queste le parole a caldo della nuova velina bionda:

“La vittoria è stata davvero emozionante, ma ero serena perché sapevo che, in ogni caso, sarebbe rimasta un’esperienza unica. Le gambe tremavano come sempre ma il cuore era speranzoso e, quando sono usciti i risultati, ci ho messo un attimo a realizzare. Sono felice di come sia andata e sono piena di gratitudine per tutto quello che Striscia mi ha dato. Ora non vedo l’ora di cominciare, far parte di questa grande famiglia è qualcosa di speciale“.