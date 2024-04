Chi è Joe Bastianich, concorrente de L’Isola dei Famosi 2024? Cosa sappiamo su di lui? Ecco Età, news e gossip sullo chef che ha preso parte a diversi programmi tv: da Masterchef ad altri talent e reality.

Chi è Joe Bastianich, concorrente de L’Isola dei Famosi 2024?

Chi è Joe Bastianich? Il neo concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 è newyorkese purosangue, ma anche friulano perché nato negli Stati Uniti da una famiglia di migranti italiani. E’ venuto alla luce nel 1968 ad Astoria, nel Queens. Sua madre Lidia, proprietaria insieme a lui di una trentina di ristoranti e giudice di vari programmi di cucina, è altrettanto famosa e nota al pubblico italiano proprio per la partecipazione a Masterchef.

Joe Bastianich ama sia la ristorazione che la musica, ma a quanto pare anche la televisione. Non ama definirsi chef, ma imprenditore. Eppure la passione per la cucina gliel’ha trasmessa la madre. Al suo attivo ha molti libri di ricette e programmi culinari che lo hanno visto spiegare ricette tipiche americane, ma anche ricette italiane al mondo intero. Se a Masterchef lo abbiamo visto come chef e imprenditore, la sua passione per la musica, invece, l’abbiamo conosciuta grazie a Maria De Filippi e ad Amici Celebrities.

Cos’altro sappiamo di lui? Che ha studiato al Boston College, dove si è laureato in finanza, iniziando poi a lavorare a Wall Street. Tale carriera l’ha lasciata quasi subito mettendo a frutto quanto aveva imparato nel mondo della ristorazione. Come dicevamo ha aperto molti locali in tutto il mondo e con diversi socia. Negli ultimi anni ha aperto a Roma e Milano il Joe’s American BBQ.

Joe Bastianich moglie: cosa sappiamo sulla sua dolce metà?

Chi è la moglie di Joe Bastianich? Per anni l’imprenditore e chef è stato visto al fianco di Deanna Damiano. Quest’ultima però è poi scomparsa dai radar e si è parlato di un brutto divorzio. Tanto che lo chef pare avesse assicurato di essere stato cacciato di casa durante la separazione. Gli esperti di gossip ci tengono a sottolineare, però, che dopo una breve relazione con Roberta Riuiu, Bastianich sarebbe tornato insieme a Deanna. Sarà vero? Per ora nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito. Scopriremo qualcosa di più sulla sua vita privata grazie all’Isola dei Famosi? Che concorrente sarà? Per scoprirlo non rimane che sintonizzarci su Canale 5 dall’8 Aprile 2024.