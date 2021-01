Chi è Jessica Bucci de La Pupa, il Secchione e… Viceversa 2021? Vediamo di scoprire qualcosa in più sulla prossima Pupa del programma di Italia 1 che prende il via su Italia 1 con al timone Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Vediamo chi è, cosa fa, quanti anni ha.

Chi è Jessica Bucci de La Pupa e il Secchione 2021? Modella e Commessa

Jessica Bucci ha 25 anni e arriva da Avezzano in provincia dell’Aquila. E’ una ragazza semplice e diretta al punto di definirsi “ghetto style”, Jessica dice sempre ciò che pensa e spesso lo fa con grinta e vivaci piazzate. Vive a Torino dove lavora come commessa. Quindi, con un carattere peperino e che non ha peli sulle lingua, aspettiamoci un po’ di tutto.

La Bucci, non ha avuto molta passione per lo studio perché ha preferito dedicarsi al mondo della moda: è molto vanitosa e si specchia di continuo. Se ci aspettiamo grandi numeri sulle domande di cultura generale rimarremo delusi, dal momento che non sono il suo forte.

Jessica Bucci: età, altezza, segno zodiacale, profilo Instagram

Come detto Jessica Bucci ha 25 anni, è nata il 14 marzo del 1995 ed è del segno zodiacale dei Pesci. Ha un’altezza di 172 cm e non ha nessun tatuaggio visibile. Il suo Profilo Instagram Ufficiale è: @jessicabucciii.

Jessica Bucci è nata ad Avezzano, ma vive a Torino. Al sogno di lavorare in tv e nella moda, associa il mestiere di commessa. Ama ballare, ed è pronta a far vedere le sue doti da ballerina, oltre alla sua bellezza. Ha un cane di nome Hercules a cui è legatissima. Riuscirà la bella Jessica a far breccia nel cuore dei secchioni e dei telespettatori?

La Pupa, il secchione e… Viceversa: la nuova edizione condotta da Andrea Pucci arriva su Italia 1 da giovedì 21 gennaio in prima serata.