Fred De Palma, all’anagrafe Federico Palana, è riuscito a farsi strada in poco tempo nel panorama musicale italiano, arrivando in vetta alle classifiche con il suo rap, grazie anche a collaborazioni con altri cantanti che hanno dato vita a veri e propri tormentoni. Scopriamo qualcosa di più sul “love king del reggaeton” che quest’anno salirà sul palco dell’Ariston con gli altri Big del 74° Festival di Sanremo.

Chi è Fred De Palma, biografia del cantante rap

Fred De Palma è il nome d’arte di Federico Palana, nato il 3 novembre 1989 a Ceva, in provincia di Cuneo. Trasferitosi con la famiglia a Torino, frequenta la scuola fino alla quinta superiore, mollando prima dell’esame di maturità per inseguire il suo vero sogno: la musica.

Nel capoluogo piemontese inizia la gavetta, con serate e battle di freestyle tra i Murazzi e le discoteche nei pressi del Valentino. De Palma ha sempre sognato un futuro da rapper italiano, e il suo sogno inizia a concretizzarsi nel 2006, quasi per caso. Fu in occasione di un viaggio in Sicilia che chiese alla madre di comprargli un cd di Fabri Fibra per “accompagnarlo” in quel viaggio di quasi 12 ore. La madre, sbagliando, gli portò a casa un disco di Marracash, e per lui fu un’ispirazione. Fred De Palma capì che voleva fare il rap.

Carriera del rapper torinese Fred De Palma

Nel 2010 De Palma ha conosciuto Dirty C e ha fondato con lui i Royal Rhymes. l’album di debutto del duo, “Royal Rhymes” arriva due anni dopo. Uscito nel gennaio 2012 è un album curatissimo in termini di sonorità e produzioni di alto livello, grazie anche alla collaborazione con importanti produttori. Parallelamente al disco Fred continua a farsi valere nell’universo del freestyle, trionfando in moltissimi contest e piazzandosi al 1° posto dello Zelig Urban Talent 2011, che nel 2012 lo porta all’attenzione del primo programma televisivo dedicato al freestyle MTV Spit al quale partecipa piazzandosi tra i primi 4 freestyler italiani.

La collaborazione con Dirty C è durata due anni, poi il rapper ha deciso di intraprendere la carriera da solista. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo album F.D.P., inciso dopo appena due settimane di lavoro.

In poco tempo Fred ha avuto la possibilità di collaborare con altri grandi artisti della scena rap, come Clementino, Moreno e Shade, affinando quello stile tutto suo che vede un mix tra hip hop e reggaeton.

Negli anni successivi sono arrivate numerose hit, tra le quali Una volta ancora feat Ana Mena, con la quale ha dominato la top ten delle classifiche italiane, guadagnando 7 dischi di platino. Tra i successi recenti ricordiamo anche Paloma – ft. Anitta – e Ti raggiungerò, che hanno portato a De Palma in tutto 6 dischi di platino.

Partecipa al Festival di Sanremo 2016 duettando con Patty Pravo nella serata ddicata alle cover. Nel dicembre 2023 arriva l’annuncio di Amadeus, che gli apre le porte al 74° Festival della Canzone italiana, stavolta come Big. Per l’occasione il rapper torinese porterà sul palco dell’Ariston Il cielo non ci vuole, un pezzo dance nel quale racconta il rapporto con se stesso.