Francesco Benigno, concorrente di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024, è stato espulso dal Reality Show di Canale 5. L’attore ha fatto il suo ingresso nella puntata dell’11 aprile 2024 portando tutta la sua verve in Honduras ma la sua avventura non è durata molto. Scopriamo insieme il perchè gli autori dell’Isola hanno preso questa decisione.

L’attore Francesco Benigno è stato escluso dall’Isola dei Famosi 2024: la comunicazione e il motivo

Anche se è entrato da pochi giorni ufficialmente nel cast dell’isola dei Famosi, Francesco Benigno è stato uno dei protagonisti di questa edizione. L’attore ha avuto prima una lite accesa con Peppe Di Napoli e nell’ultima puntata, andata in onda il 15 aprile, si è assentato a causa di un leggero malore.

Nominato dai suoi compagni di avventura insieme ad Artur, Daniele, Joe e Peppe, il suo nome non figura più tra quelli citati dalle pagine social dell’Isola dei Famosi. Inoltre molti utenti hanno segnalato il fatto che il suo nome è in grigio e non è possibile votarlo. Tutto farebbe pensare quindi ad un ritiro del concorrente. Una notizia che è stata confermata dall’inviata in Honduras Elonoire Casalegno che al termine del daytime andato in onda oggi, mercoledì 17 aprile, ha detto:

“L’esperienza all’Isola dei Famosi di Francesco Benigno si è conclusa e il televoto è stato chiuso. Se ne riapre un altro con i quattro naufraghi rimasti in nomination e verrà chiuso giovedì alle 15”.

Ulteriori comunicazioni verranno date nella puntata in onda giovedì 18 aprile su Canale 5.

Mediaset ha poi pubblicato un comunicato stampa nel quale si spiega che il concorrente è stato escluso dal programma, quindi non si è ritirato volontariamente per motivi di salute.

“A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da “L’Isola dei Famosi”. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati“.

L’Isola dei Famosi non è stato il primo reality di Francesco Benigno. Nel 2005 ha preso parte a La Fattoria, venendo eliminato alla quarta puntata.

Chi è l’attore: età, moglie e social

Francesco Benigno nasce a Palermo, nel quartiere Noce, il 4 aprile del 1967 da una famiglia molto numerosa. Lui infatti è il dodicesimo di tredici fratelli. Ben presto abbandona gli studi per aiutare economicamente il padre nel mercato ortofrutticolo della sua città. Si avvicina alla recitazione quasi per caso quando a 20 anni viene notato dal regista Marco Risi che gli da un ruolo nel film ‘Mery per sempre‘. Da allora la sua carriera decolla e ha alcune parti in pellicole come ‘Vacanze di natale 91′, ‘Ultimo Respiro’, ‘Anni 90’ e ‘Milano – Palermo: solo andata‘. Lo abbiamo visto anche in alcune fiction di successo come ‘Un Posto al Sole’ e ‘La squadra‘.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con Valentina Magazzù e ha tre figli di cui l’ultimo ha appena 6 mesi. Molto impegnato nel sociale, Francesco Benigno supporta varie iniziative a favore dei ragazzi disagiati della sua città e non solo. Tra i suoi hobby c’è la pesca e ama il mare. Il suo profilo instagram, nome utente @francescobenigno_ufficiale, è seguito da circa 12 mila e 500 follower. Qui posta momenti della sua quotidianità e dei suoi lavori.