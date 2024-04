Dopo essersi aggiudicato la dodicesima edizione di Masterchef Italia, Edoardo Franco approda all’Isola dei Famosi. Scopriamo qualcosa di più sul naufrago che il prossimo 8 aprile approderà con altri 12 concorrenti sull’isola, pronto a conquistare un nuovo titolo.

Chi è Edoardo Franco: età, lavoro, Instagram

Nato a Varese 28 anni fa, Edoardo Franco ha da sempre la passione per la cucina. Dopo aver frequentato l’istituto alberghiero è volato in Scozia insieme alla fidanzata per perfezionare la tecnica culinaria e imparare ricette provenienti da culture diverse.

Ha lavorato come rider in bici per un servizio di food delivery e barman, ma l’amore per i fornelli ha prevalso. Come si legge nella scheda di presentazione al talent show di Sky ama i risotti e la cucina messicana: il burrito è il suo master pièce.

Oltre alla cucina coltiva un’altra grande passione: la musica. Per hobby si diletta come produttore sotto il nome d’arte Franco Carisma.

Sul suo profilo Instagram @edoardofranco_masterchef12 – che conta ad oggi oltre 196mila followers – ha scritto “Amo mangiare, cucinare ed il buon vino. Ho deciso di partecipare all’Isola dei Famosi per testare uno stile di vita completamente diverso dal mio”, e sui social continua a proporre piatti prelibati.

Nel 2023, pubblica un libro, sotto l’editore, Baldini + Castoldi, ‘Daje! La mia cucina senza confini’.

Adesso si prepara a sbarcare in Honduras, e – dopo la rottura con l’ex fidanzata – non sappiamo se lo farà come single o con il cuore impegnato.

Il viaggio verso la vittoria finale di Masterchef Italia

Fin dai primi episodi di Masterchef Italia Edoardo è apparso esuberante ed espansivo, mai banale, lasciando intravedere un carattere dolce e appassionato nella cucina, la sua vera passione, oltre che un grande rispetto per la sua famiglia.

Nel corso dell’ultima prova decisiva, i finalisti hanno presentato il proprio menù ideato, sviluppato e realizzato in completa autonomia. Il risultato sono stati tre menù estremamente personali, in grado di raccontare la vita e la storia dei tre ragazzi, ma anche tutta la loro crescita vissuta grazie a MasterChef Italia, dall’arrivo timido ma promettente ai Live Cooking fino alla grintosa, emozionante e spettacolare finalissima.

Edoardo Franco per l’occasione ha proposto il menù degustazione Tutto Mondo, ispirato dal murales di Keith Haring.

Il menù era composto da un’antipasto Medievale ma non troppo una barbabietola acidula ripiena di paté di fegatini di piccione. A seguire, il primo Ravioli kebab, una polpetta di agnello speziato dentro un fagottino di pasta all’uovo servito con salsa all’albicocca e foglie di carota. La seconda portata era Capesante al curry, un connubio di sapori inusuale tra il gusto dolce delle capesante e il profumo speziato del curry, con l’aggiunta di maionese al corallo e coriandolo fritto.

Il dessert ha rischiato di rivelarsi un boccone amaro per Franco, che ha dovuto ripiegare su una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e inserto di maracuja (Matrimonio in bianco) quando il dolce originale – dal titolo Dolcemente Punk – con meringa e una sfera di cioccolato non gli è riuscito. La delusione del concorrente, racchiusa in un pianto davanti ai giudici, non gli ha però precluso la vittoria, permettendogli di portare a casa il 1° premio dell’ambita competizione culinaria.