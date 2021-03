Chi è Beppe Braida? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Ecco l’account instagram, la professione, l’età e tutte le altre informazioni di Beppe Braida.

Beppe Braida chi è, cosa fa, da dove viene?

Beppe Braida è un comico, un attore, uno scrittore, nonché conduttore e cabarettista italiano. Viene da Torino ed è nato il 22 novembre del 1963. E’ arrivato al successo con il tormentone su Zelig “Attentato! Si tratta di attentato” e ora sarà invece un nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2021.

Inizia la sua carriera negli anni ’90 trionfando al Festival Nazionale del Cabaret. Il grande successo arriva grazie alla partecipazione a Seven Show e Zelig, dove conquista le simpatie del pubblico per la sua bravura ed ironia. Dal 2007 conduce tre edizioni del programma comico Colorado al fianco di Rossella Brescia, e Buona Domenica, insieme a Paola Perego. Basterà la sua verve per cavarsela sull’Isola?

Sappiamo che l’Isola non è di certo una vacanza relax, ma anzi molto dura! Sia per le difficoltà oggettive tra mancanza di cibo e il procacciarsi dello stesso. Ma anche per le dinamiche relative al gioco, tra amicizie e alleanze, che non sono tra le più semplici, con un gruppo di sconosciuti. L’arma vincente di Braida è la simpatia. Riuscirà a coinvolgere anche gli altri naufraghi?

Beppe Braida: chi è, altezza, età, professione, Instagram