Chelsea – Psg: dove vede in tv la finale del Mondiale per Club 2025

Finale del Mondiale per Club 2025: dove vedere Chelsea contro Psg

Manca pochissimo alla finale del Mondiale per Club 2025 che vedrà sfidarsi il Chelsea, arrivato quarto in Premier, e il Psg. La squadra allenata da Luis Enrique è reduce dalla vittoria della Ligue (con ben 19 punti di vantaggio sulla seconda) e da quella della finale di Champions League (con un secco 5 a 0 sull’Inter). Ora le due formazioni si sfideranno nella prima finale del Mondiale per Club con la nuova formula. Chelsea-Paris Saint Germain è infatti in programma per domenica 13 luglio 2025 alle ore 21 (ora italiana, 15 locale) al MeLife Stadium di East Rutherford.

Ma dove vedere la finale del Mondiale per Club 2025? Sarà possibile seguirla in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Dopo il match, ampio post-partita con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi, Cristian Panucci, Massimo Callegari, Graziano Cesari e Claudio Raimondi.

Ad avere l’esclusiva della competizione è stato Dazn che ha trasmesso tutte le 63 partite e manderà in onda la finale. Per vederla gratuitamente su Dazn basterà registrarsi con il proprio indirizzo email, senza ulteriori costi. Se invece si è già in possesso di un abbonamento, la competizione sarà già inclusa nei servizi dedicati.

Atteso Trump, esordio dell’halftime show

A vedere la finale del Mondiale per Club 2025 ci sarà anche Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America. A comunicarlo è il sito di Espn, citando un annuncio fatto dal presidente Usa nella riunione con il suo Gabinetto.

“Andrò alla partita” – avrebbe detto ai giornalisti presenti. Intanto la Fifa ha annunciato l’apertura di un suo ufficio di rappresentanza nella Trump Tower di Manhattan. Qui sarà esposta la coppa del Mondiale club fino a domenica. Durante l’intervallo della finale ci sarà l’esordio nel calcio dell’halftime show. Protagonisti saranno J Balvin, Doja Cat e Tems.