Fabio Fazio torna nella prima serata di Rai2 con un’altra puntata di “Che tempo che fa“. L’emergenza sanitaria da Coronavirus è l’argomento centrale di questa lunga serata. Si comincia alle ore 19.40 con la parentesi di “Che tempo che farà” seguita dalle ore 21.00 con la versione classica del programma. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, questa sera, domenica 15 marzo 2020 su Rai2!

Che tempo che fa, ospiti di stasera, 15 marzo 2020

Domenica 15 marzo 2020 nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”, il talk show di successo presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Il Coronavirus è al centro della puntata di questa sera: si parte dalle 19.40 con “Che tempo che farà” fino alla diretta delle 21.00 con Fabio Fazio che discuterà di questa pandemia con la partecipazione di illustri ospiti: il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Non solo, tra gli ospiti anche Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano e Alberto Zangrillo, il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano.

L’allarme sanitario legato alla diffusione Covid 19 si fa sempre più importante considerando i dati delle ultime ore che hanno visto aumentare ancora i contagi e i decessi. Nelle ultime ore, infatti, in Italia si sono registrati +3,497 casi con 175 decessi. Una vera e propria tragedia che ha colpito al cuore il sistema sanitario italiano e non solo, visto che il virus si sta diffondendo anche in Europa e nel resto del mondo. A discutere di questa emergenza mondiale ci saranno anche i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino.

Ma non finisce qui, nel salotto di Fabio Fazio ci saranno anche David Quammen, divulgatore scientifico, giornalista e scrittore americano che nel 2012 ha pubblicato il libro “Spillover” dedicato proprio alla diffusione di nuovi pavone. Ospite musicale, invece, Diodato che canterà “Fai rumore”, la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo 2020. Infine in studio anche Nino Frassica che quest’anno ha celebrato 50 anni di carriera; per l’occasione ci sarà anche un contributo speciale di Renzo Arbore e Terence Hill.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz.