Domenica 26 aprile 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 26 aprile 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 26 aprile 2026

Ospiti della puntata: la sindaca di Genova Silvia Salis. E poi, Luciana Littizzetto, eccezionalmente per questa puntata nelle vesti di ospite in occasione della pubblicazione del suo primo romanzo “Il tempo del la la la”. Seguirà Carlo Conti, attualmente nelle librerie con “A pesca con il babbo – Manuale di complicità tra padre e figlio” e ideatore di “Dalla Strada al Palco Special”.

E ancora: Carlo Rovelli, autore de “La cattiva coscienza dei fisici”, saggio dedicato alla storia della bomba atomica; Roberto Saviano, in occasione della nuova edizione di “Gomorra” a 20 anni dalla sua prima pubblicazione; Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Cecilia Sala; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Arianna Fontana, l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello sport italiano inclusi l’oro nella staffetta mista, l’argento nei 500 metri e l’argento nella staffetta femminile ottenuti durante Milano Cortina 2026, dove è stata anche portabandiera; Serena Brancale e Levante, live insieme a Delia con il loro nuovo singolo “Al mio paese”, ed entrambe in partenza con i propri tour; Brenda Lodigiani, attualmente in onda con il “GialappaShow” e in autunno alla conduzione di “Bake Off”; Giovanni Esposito; Jo Squillo, in gara a “Pechino Express” e che quest’anno celebra i 45 anni del suo album d’esordio “Girls senza paura” e i 35 anni del brano “Siamo donne”; Orietta Berti; Diego Abatantuono; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.