Domenica 19 aprile 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 19 aprile 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 19 aprile 2026

Ospiti della puntata: il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nelle librerie con “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”.

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi e prossimo direttore artistico della 77esima edizione del Festival di Sanremo.

E ancora: Nek, fresco d’uscita con “Nek Hits Live”, raccolta live con le registrazioni dell’omonimo tour, e a giugno in tour con il “Nek Hits Live Summer 2026”; Elio e Marina Viola, autrice del libro “Il Volo del Tacchino. Mio figlio autistico va a vivere da solo”, con la prefazione di Elio; lo scrittore Premio Strega Francesco Piccolo, nelle librerie con “Cosa sono le nuvole”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Renato Romagnoli, Direttore di Chirurgia Generale 2U del Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Mariangela Pira, nelle librerie con “24 parole per capire l’economia”.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” dove interverranno: Zaynab Dosso, la donna più veloce d’Italia, Medaglia d’Oro nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera 2026 e prima atleta italiana di sempre a vincere una medaglia d’oro in una gara di velocità tra Mondiali e Olimpiadi; Alba Parietti; Diego Abatantuono; Giovanni Esposito, tra i protagonisti della sesta edizione di “Lol – Chi ride è fuori”; Orietta Berti; Paolo Rossi; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.