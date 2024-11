Domenica 3 novembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 3 novembre 2024

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 3 novembre 2024

Carlo Verdone, con oltre 45 anni di straordinaria carriera e un palmares di premi nazionali e internazionali sarà in studio per presentare l’amatissima serie tv “Vita da Carlo”, giunta alla sua terza stagione, in partenza il prossimo 16 novembre. Achille Lauro live con l’ultimo singolo “Amore Disperato”, Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio, rispettivamente regista e attore protagonista, nel ruolo di Luigi Pirandello, di “Eterno Visionario”, nelle sale dal prossimo 7 novembre.

E ancora: lo scrittore Gianrico Carofiglio, creatore del popolarissimo personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri, ora nelle librerie con il saggio “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”; Michela Matteoli, Direttore del programma di Neuroscienze dell’Istituto Clinico Humanitas e dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, membro della European Molecular Biology Organisation e autrice di “La fioritura dei neuroni”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; in collegamento dagli Stati Uniti Antonio Di Bella; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; Michele Serra.

Ospiti al Tavolo

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Stefano Sottile, saltatore in alto che alle scorse Olimpiadi di Parigi ha segnato il proprio record personale saltando 2.34 metri, seconda miglior misura nazionale di sempre; Maccio Capatonda e Ema Stokholma, nuovi volti della serie tv “Vita da Carlo”; l’attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica Francesca Manzini. Torna al Tavolo anche Achille Lauro.