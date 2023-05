Tutto pronto per l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai3. Per il gran finale della ventesima edizione in studio tantissimi ospiti e personaggi di spicco del panorama artistico italiano ed internazionali. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, domenica 28 maggio 2023.

Che Tempo Che Fa, ospiti dell’ultima puntata del 28 maggio 2023

Si chiude stasera, domenica 28 maggio 2023 dalle ore 20.00, la ventesima edizione di Che tempo che fa, il programma campione d’ascolti di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Accanto al conduttore ritroveremo anche nell’ultima puntata: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ma passiamo agli ospiti della puntata finale: super ospite il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins. In 50 anni di carriera ha interpretato ruoli che hanno segnato la storia del cinema mondiale.

Non solo, tra gli ospiti anche la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola e Aurelio de Laurentiis, Presidente del Napoli che lo scorso 4 maggio ha vinto lo scudetto per la terza volta nella sua storia.

Che tempo che fa stasera su Rai3: gran finale con Mengoni ed Elodie

Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa di domenica 28 maggio 2023, Fabio Fazio ospita in studio anche Marco Mengoni ed Elodie. La coppia presenterà il nuovo singolo “Pazza musica” contenuto nell’ultimo disco di inediti del vincitore di Sanremo 2023 dal titolo “Prisma (Materia)”. Ma non finisce qui, visto che ospiti anche: Roberto Saviano, Roberto Burioni, la vicedirettrice de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea, Marco Damilano; Ferruccio de Bortoli e Michele Serra.

Come sempre il gran finale della serata è intorno al tavolo di Che Tempo Che Fa con la presenza fissa di: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Non mancheranno alcuni ospiti: Stash, frontman di The Kolors; Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Ale e Franz, il campione europeo di windsurf classe iQFoil Nicolò Renna, Raul Cremona, Cristiano Malgioglio, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

Con l’ultima puntata di Che tempo che fa si chiude un cerchio, visto che dal prossimo anno il celebre programma sarà trasmesso dal canale Nove dopo che Fabio Fazio non è stato più riconfermato dai nuovi vertici di Viale Mazzini.