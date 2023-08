Cresce l’attesa per la nuova edizione di Che tempo che fa, la prima che segna il passaggio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto da Rai3 sul canale NOVE. Ecco il primo promo video della nuova stagione in partenza dal 15 ottobre 2023.

Che tempo che fa sul NOVE: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel promo video

A distanza di circa due mesi dalla partenza della prima edizione di “Che tempo che fa” sul NOVE, ecco arrivare il primo spot pubblicitario con protagonisti Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Dopo l’addio alla Rai e la polemica legata ai social network del programma, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono pronti per questa nuova avventura televisiva presentata in esclusiva assoluta durante i Palinsesti Warner.Bros Discovery 2023-2024.

La 21esima edizione del popolare talk televisivo, dopo 20 anni di successo in Rai, approda per la prima volta sul NOVE con un Fabio Fazio entusiasta e carico di aspettative. La conferma arriva anche dal simpaticissimo promo pubblicitario trasmesso per stemperare l’attesa in cui si vede Fazio, in completo giacca e cravatta, impegnato a pescare dei nuovi pesci in un fiume da trasferire poi nell’acquario del programma.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: frecciata alla Rai nel primo spot di Che tempo che fa per il NOVE

Accanto al conduttore l’inseparabile Lucianina Littizzetto che ironizza: “ma ti sembra? Ti sembra?“. Fazio allora spiega: ““Luciana mancano i pesci per l’acquario, il resto è a posto“. La Littizzetto allora domanda: “ma che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là scusami?” con Fazio che replica mandando una frecciatina alla Rai: “ah, sono rimasti perché hanno l’esclusiva” passa per le migliori interpretazioni“. La Littizzetto allora si domanda: “non possiamo convincerli?” con Fazio che conclude dicendo: “ho provato, gli ho parlato a lungo, ma loro…muti”. Nello spot grande assente Filippa Lagerback, confermata nel cast ufficiale della nuova edizione.

Ecco il video del primo promo di Che tempo che fa targato NOVE