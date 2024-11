Tutto pronto per il quarto turno di Champions League 2024-2025. Saranno 18 le partite di questa quarta giornata che vedranno impegnate cinque squadre italiane: Milan, Juventus, Inter, Bologna e Atalanta. Scopriamo insieme quali sono i match, dove sarà possibile vederli e quale sarà trasmesso in chiaro.

Champions League, il quarto turno del 4 e 5 novembre 2024

Dopo tre giornate, sono solo due le squadre a punteggio pieno nel nuovo girone unico della Champions League 2024-2025. L’Inter al momento è settima con 7 punti, la Juventus 14esima con 6, l’Atalanta 17esima sempre con 6, il Milan 25esimo con 3 e il Bologna 29esimo con appena un punto. Servono quindi delle vittorie per proseguire nel percorso europeo. Non sarà facile per il Milan che si trova a dover affrontare il Real Madrid mentre la Juventus sfiderà il Lille e il Bologna giocherà contro il Monaco.

Ma dove sarà possibile vedere le partite delle italiane in questo quarto turno di Champions? A trasmetterle sarà Sky Sport con i canali dedicati e in streaming su Now. Inter-Arsenal è invece la partita del mercoledì in esclusiva su Prime Video.

Le gare previste per Martedì 5 Novembre 2024:

PSV-Girona, alle ore 18:45

Slovan-Dinamo Zagabria, alle ore 18:45

Bologna-Monaco , alle ore 21.00

, alle ore 21.00 B. Dortmund-Sturm Graz, alle ore 21.00

Celtic-Lipsia alle ore 21.00

Lille-Juventus , alle ore 21.00

, alle ore 21.00 Liverpool-Bayer Leverkusen, alle ore 21.00

Sporting Lisbona-Man. City, alle ore 21.00

Real Madrid-Milan, alle ore 21.00

Le partite in programma Mercoledì 6 Novembre 2024 con i relativi orari:

Bruges-Aston Villa, alle ore 18:45

Shakhtar Donetsk-Young Boys, alle ore 18:45

Stella Rossa-Barcellona, alle ore 21.00

Bayern Monaco-Benfica, alle ore 21.00

Feyenoord-Salisburgo, alle ore 21.00

Inter-Arsenal, alle ore 21.00

alle ore 21.00 PSG-Atletico Madrid, alle ore 21.00

Sparta Praga-Brest, alle ore 21.00

Stoccarda-Atalanta, alle ore 21.00

La partita trasmessa in chiaro su Tv8 è Psg-Atletico Madrid

In chiaro su Tv8 sarà trasmessa in prima serata la sfida del quarto turno di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Le due si affronteranno al Parco dei Principi di Parigi ed entrambe cercano una vittoria che sarebbe importantissima per la classifica.