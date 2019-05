La 72° edizione del Festival di Cannes rivive in esclusvia su Iris con uno speciale televisivo dal titolo “C’era una volta a Cannes”. Il grande cinema torna protagonista in tv in una serata evento assolutamente da non perdere. Ecco tutte le anticipazioni dello speciale in onda giovedì 30 maggio su IRIS.

C’era una volta a Cannes, lo speciale Iris

Giovedì 30 maggio 2019 in seconda serata su IRIS va in onda lo speciale “C’era una volta a Cannes” dedicato all’ultima edizione del Festival di Cannes. La 72esima edizione del Festival cinematografico che si svolge ogni anno nel mese di maggio per ben due settimane presso il Palais des Festivals et des Congrès della città di Cannes rivive per l’occasione su Iris, canale tematico Mediaset dedicato al grande cinema (posizione 22 del div).

Il Festival di Cannes 2019, che ha visto trionfare il film “Gisaengchung” del regista sudcoreano Bong Joon-Ho con la Palma d’Oro, viene raccontato in uno speciale televisivo che si preannuncia imperdibile per tutti gli amanti del cinema e non solo. Durante lo speciale spazio ai fatti più importanti avvenuti nelle due settimane sulla Croisette in occasione di uno dei festival cinematografici più importanti al mondo.

Festival di Cannes 2019 vincitori: da Antonio Banderas a Mati Diop

Un Festival che mantiene ancora oggi intatta la sua forza e la sua magia. Un Festival che quest’anno ha visto trionfare ben tre donne registe: Mati Diop, Céline Sciamma e Jessica Hausner. Tantissimi i momenti da incorniciare: dalla consegna della Palma d’Oro onoraria all’attore Alain Delon, star di fama mondiale e sex symbol degli anni ’50, ’60 e ’70 fino all’omaggio ad Agnès Varda. Come dimenticare poi l’incontro tra Leonardo di Caprio e la nostra Lina Wertmüller in occasione della proiezione di Pasqualino Settebellezze.

Cannes non è solo cinema, ma anche moda con red carpet che hanno visto sfilare attrici, dive del passato e del presente fasciate in abiti da urlo. Non mancherà poi lo spazio dedicato alle grandi interviste raccolte a Cannes da Anna Praderio, inviata del TG5.

Tra le interviste esclusive possiamo anticiparvi quella fatta ad Antonio Banderas, che ha vinto il Premio Miglior attore per il film “Dolor Y Gloria”, al regista Pedro Almodovar, Brad Pitt, Quentin Tarantino, Salma Hayek, Sylvester Stallone. E ancora: Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz e i nostri Giancarlo Giannini, Marco Bellocchio, Lina Wertmüller, Monica Bellucci e Valeria Golino. Questo e tanto altro in uno speciale assolutamente da non perdere!