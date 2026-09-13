Lacrime ed emozioni per il ritorno live di Céline Dion a Parigi. In una Plenitude Arena sold out, la cantante è tornata ad esibirsi davanti a 35 mila fan a sei anni dal suo ultimo tour. Un trionfo per l’usignolo del Québec che si conferma una leggenda vivente.

Celine Dion si conferma una leggenda vivente a Parigi

12 settembre del 2026, una data destinata ad entrare nella storia della musica internazionale. Céline Dion, dopo 6 anni di stop forzato per motivi di salute, è tornata ad esibirsi dal vivo alla Plenitude Arena di Parigi con una serie di concerti sold-out confermandosi una leggenda vivente. Un ritorno live attesissimo non solo dai fan della cantante, ma tutto il pubblico che ha seguito le vicende personali dell’artista che nel 2022 ha annunciato di essere affetta dalla sindrome della persona rigida, una malattia neurologica rara e debilitante. Una diagnosi che l’ha costretta a cancellare tutti i tour. Per questo motivo il suo ritorno dal vivo a Parigi, dove è prevista una residence di ben 26 concerti (16 tra settembre ed ottobre e 10 a maggio 2027), è già storia.

Uno show curato nei minimi dettagli: dagli allestimenti ad opera del direttore creativo Willo Perron alle luci. Una resa scenica minimal e incentrata sulla cantante che ha regalato 2 ore abbondanti raccontando la sua carriera musicale e privata. Lo show, suddiviso in 4 atti, è iniziato con un momento di grande commozione. La cantante ha fatto il suo ingresso sul palco travolta dagli applausi del pubblico; un abbraccio forte e potente che l’ha fatta emozionare fino alle lacrime.

Céline Dion gets emotional as she takes the stage in Paris for her first headlining performance in six years. 🥹❤️🎤 What a moment. ✨#CelineDion #Paris #MusicLegend pic.twitter.com/sp7v03LMId — UrbanOG (@Culturewave_OG) September 13, 2026

Céline Dion a Parigi: «Sono tornata, era una promessa e l’ho mantenuta»

«Sono tornata, era una promessa e l’ho mantenuta». Sono le parole di Céline Dion al debutto a Parigi dove terrà una serie di concerti da tutto esaurito. Un evento speciale con una scaletta di canzoni cantante in francese, inglese, ma anche cover e chicche per i fan. Il suo ritorno non era scontato, considerando la malattia potentissima che l’ha colpita, ma l’artista ha mantenuto la promessa fatta ai fan. «È un viaggio lungo quello che abbiamo percorso. Ma sono qui, illuminata dalla luce. Sono qui per cantare. Canto per voi. Canto la vita» – ha detto la cantante che parlando della sua malattia ha precisato – «credo che voi lo sappiate quale è stato il mio percorso… Affronto tutto con questa fragilità. Ma ho deciso di dare forza alla mia vita». Poi un ringraziamento a chi le è stata vicino: «grazie mille per il vostro sostegno e la vostra pazienza. E, se posso dirlo, sono quello che sono grazie al vostro amore».

🤯 Listening ‘My Heart Will Go On’ 100% live in the middle of 2026 is a demonstration of the greatest human resilience of all. GOOSEBUMPS CELINE DION. The legend continues and is firmer than ever! #CelineDionParis pic.twitter.com/rj2XPFW5FK — Céline Dion Data (@CelineDionData) September 13, 2026

Un esempio di forza, coraggio e resilienza. Un’Artista che ha salutato il pubblico con un invito semplice, ma dettato dall’amore: «abbiate cura di voi, Vi voglio bene. E tenete stretti vostri sogni, sempre». Celine Dion è una leggenda vivente e il suo ritorno dal vivo è Parigi è un appuntamento magico al di là se sia fan o meno.

Celine Dion, la scaletta dei concerti a Parigi

Act I

On ne change pas

Destin

Because You Loved Me

Encore un soir

Les derniers seront les premiers (cantata per la prima volta dal 2009)

Tout l’or des hommes

The Power of Love

Act II

My Heart Will Go On

Beauty and the Beast

The Chase (per la prima volta dal vivo)

J’irai où tu iras

Ne bouge pas (cantata per la prima volta in versione integrale dal 2003)

Dans un autre monde

I Feel Love / I’m Alive / That’s the Way It Is / Sweet Dreams (Are Made of This)

Elle a eu peur de ne pas pouvoir passer la note mais elle a été phénoménale 👍👍👍👍👍#CelineDion pic.twitter.com/n13LzHqbj2 — Chris (@APchris06) September 12, 2026

Act III

Dansons

Un garçon pas comme les autres

Courage

Act IV

Love Can Move Mountains

The Prayer

It’s All Coming Back to Me Now

Je chanterai (prima volta da vivo)

Ebben? Ne andrò lontana

BIS

All by Myself

Pour que tu m’aimes encore

S’il suffisait d’aimer