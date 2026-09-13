Ascolti tv sabato 12 settembre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Suzuki Juke Box – La notte delle hit 2026” contro “Pooh 60 – La nostra storia insieme“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 12 settembre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Suzuki Juke Box – La notte delle hit 2026 vs Pooh 60 – La nostra storia insieme | Auditel ieri sera, 12 settembre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Suzuki Juke Box – La notte delle hit 2026” contro “Pooh 60 – La nostra storia insieme”. Chi ha vinto?

Rai 1: Suzuki Juke Box – La notte delle hit 2026, la seconda ed ultima puntata della grande festa in musica condotta da Antonella Clerici ha intrattenuto 1.672.000 spettatori pari al 15% di share.

Su Rai 2: Europei di Pallavolo maschile, Grecia-Italia, la partita ha incollato alla tv 1.512.000 spettatori pari al 10.8%.

Rai 3: Vermiglio, il film del 2024 scritto e diretto da Maura Delpero con Giuseppe De Domenico e Martina Scrinzi ha incuriosito 561.000 spettatori e il 4.2% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha raccolto 791.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Canale 5: Pooh 60 – La nostra storia insieme, il concerto evento per i 60 anni della band ha intrattenuto 1.311.00 spettatori con uno share del 13.5%.

Italia 1: Viaggio nell’isola misteriosa, il film del 2012 diretto da Brad Peyton ha tenuto col fiato sospeso 785.000 spettatori con il 5.7%.

La7: Mai dire mai, il film del 1983 diretto da Irvin Kershner con protagonista Sean Connery ha appassionato 335.000 spettatori con il 2.7%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha interessato 215.000 spettatori (2.5%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha registrato 406.000 con 3.4% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.187.000 spettatori con il 21.6 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.579.000 spettatori con il 24.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 settembre 2026

RAI 1

Passaggio a Nord Ovest : 951.000 spettatori ( 10.3 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 657.000 spettatori ( 7.7 %) nella prima parte e 627.000 spettatori ( 7.4 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Frecce tricolori: 868.000 spettatori (10.5%).

CANALE 5