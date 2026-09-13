Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 13 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 13 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa domenica vi invita concedersi una pausa e a recuperare energie. Sul lavoro sarà utile fermarsi a riflettere prima di affrontare i nuovi impegni dell’autunno: meglio evitare scelte dettate dall’impulsività. In amore, le coppie consolidate possono ritrovare una complicità che sembrava essersi affievolita, mentre i single hanno buone possibilità di fare nuove conoscenze, soprattutto se saranno disposti a mettersi maggiormente in gioco. Per il benessere, una passeggiata o una moderata attività all’aperto può aiutare a sciogliere le tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si apre una domenica all’insegna della stabilità e di una maggiore serenità emotiva. In amore è il momento giusto per chiarire eventuali incomprensioni e rafforzare un rapporto importante. Anche sul lavoro non mancano prospettive interessanti, ma sarà fondamentale mantenere un atteggiamento prudente soprattutto nella gestione delle spese. La condizione fisica appare in miglioramento e permette di dedicarsi con piacere alle proprie passioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Curiosità, idee e voglia di socializzare caratterizzano la giornata di oggi. La mente sarà particolarmente attiva e potrebbe favorire incontri interessanti o nuove conoscenze. Sul lavoro però, sarà importante non lasciarsi prendere dall’entusiasmo eccessivo: avere troppe iniziative in contemporanea rischia di disperdere energie. La comunicazione resta il punto di forza anche in amore. Parlare apertamente con il partner aiuta a rafforzare l’intesa e a superare eventuali piccole incomprensioni. Per sentirsi al meglio, sarà comunque necessario concedersi qualche ora di vero riposo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi ritrovate maggiore serenità dopo alcune giornate caratterizzate da emozioni contrastanti. I rapporti affettivi sono favoriti e potrebbero esserci occasioni per recuperare un dialogo familiare o chiarire una questione rimasta in sospeso. Nel lavoro cresce il desiderio di sicurezza e stabilità: alcune collaborazioni o accordi recenti potrebbero essere sottoposti a una nuova valutazione. Anche l’umore appare più positivo e le energie tornano gradualmente a crescere. Una ritrovata tranquillità interiore permetterà di affrontare la domenica con maggiore ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete tra i protagonisti della giornata grazie a un carisma particolarmente evidente. La sicurezza personale può attirare attenzione e consensi sia nella vita privata sia nell’ambiente professionale. Sul lavoro è possibile ottenere risultati importanti, soprattutto per chi avrà il coraggio di prendere qualche iniziativa, senza però trascurare la diplomazia nei rapporti con colleghi e collaboratori. In amore torna protagonista la passione e per i single potrebbero arrivare incontri decisamente interessanti. La vitalità è alta, ma sarà comunque meglio non esagerare con gli impegni per evitare un calo di energie in serata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Una domenica da affrontare con il consueto pragmatismo e una grande attenzione ai dettagli. Le qualità organizzative aiutano a risolvere con efficacia diverse questioni pratiche, anche se sarebbe opportuno non trasformare ogni aspetto della giornata in un problema da pianificare. In amore, infatti, lasciarsi guidare maggiormente dalle emozioni potrebbe regalare sorprese piacevoli. Anche il benessere passa dalla capacità di staccare la mente dagli impegni quotidiani. Un’alimentazione equilibrata e qualche momento dedicato esclusivamente a se stessi possono favorire un buon recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La ricerca dell’equilibrio sarà al centro di questa domenica. Le relazioni affettive possono regalare momenti piacevoli e un ritrovato senso di armonia, mentre chi è single potrebbe imbattersi in una conoscenza del tutto inaspettata. Sul lavoro arrivano segnali interessanti, soprattutto per chi lavora in autonomia o sta pensando di cambiare direzione. Anche la vita di coppia beneficia di maggiore dolcezza e disponibilità al dialogo. Per quanto riguarda il benessere, attenzione alla postura e alla sedentarietà: un po’ di movimento aiuterà a sentirsi più leggeri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Una domenica intensa sul piano emotivo. Alcuni rapporti potrebbero richiedere un confronto sincero, soprattutto quando ci sono questioni che vengono rimandate da troppo tempo. Affrontarle con chiarezza può però portare a una maggiore comprensione reciproca. Nel lavoro non manca la determinazione e anche gli eventuali ostacoli organizzativi possono essere superati con pazienza. In amore, la passione torna protagonista e può contribuire a cancellare alcune tensioni recenti. Le energie fisiche sono buone, ma sarà importante trovare spazio anche per il riposo mentale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Entusiasmo e voglia di guardare avanti accompagnano il Sagittario in questa domenica. Il periodo si presenta particolarmente favorevole per chi ha nuovi progetti professionali o desidera ampliare i propri orizzonti, anche attraverso viaggi e spostamenti. In amore prevale un clima positivo: le coppie possono vivere momenti di grande complicità, magari organizzando una breve fuga dalla routine. I single, invece, possono lasciarsi conquistare da nuove esperienze. La forma fisica è buona e invita a fare movimento, praticare sport o trascorrere qualche ora immersi nella natura.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Concretezza e perseveranza continuano a sostenervi soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Gli sforzi compiuti possono iniziare a tradursi in risultati concreti e in nuove soddisfazioni sul lavoro. In amore, invece, sarebbe utile mettere da parte la naturale riservatezza. Mostrare maggiormente i propri sentimenti può rendere il rapporto più intenso e spontaneo. La salute non presenta particolari criticità, ma il riposo resta fondamentale. Una giornata dedicata allo svago aiuterà a liberare la mente dalla stanchezza accumulata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Creatività e idee originali rendono particolarmente dinamica questa domenica. Alcune intuizioni nate in questo periodo potrebbero trovare presto applicazione anche nel lavoro, soprattutto se verranno coltivate con attenzione. In amore emerge il desiderio di maggiore libertà, ma senza necessariamente prendere le distanze dal partner: condividere nuovi interessi può dare nuova energia alla relazione. I single appaiono attratti da persone e situazioni fuori dagli schemi abituali. Per recuperare le energie, sarà importante curare la qualità del sonno e concedersi momenti di pausa lontano dagli stimoli quotidiani.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’intuito sarà il principale alleato di questa domenica. Le sensazioni personali possono rivelarsi utili sia nelle decisioni professionali sia nelle questioni sentimentali. In amore torna un’atmosfera più romantica e distesa, ideale per lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni. Sul lavoro, la creatività permette di affrontare con maggiore pazienza eventuali rallentamenti o questioni burocratiche. Per il benessere pensate a pratiche di relax: dalla meditazione alla musica, fino a una passeggiata vicino all’acqua.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.