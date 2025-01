Tutto pronto per una nuova puntata di C’è posta per te, il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti “regalo” della terza puntata di stasera, sabato 25 gennaio 2025.

C’è Posta per Te 2025 ospiti seconda puntata 25 gennaio 2025

Sabato 25 gennaio 2025 dalle ore 21.27 appuntamento con la terza puntata di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Prosegue il successo del programma televisivo più amato e seguito dal pubblico che ogni settimana incolla dinanzi alla tv milioni di telespettatori incuriositi dalle storie di persone comuni. Una serata all’insegna delle grandi emozioni, ma anche momenti di commozione e risate. Come sempre a narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza ritroviamo la conduttrice e ideatrice del format Maria De Filippi, sempre capace di instaurare un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico.

Per il terzo appuntamento con C’è posta per te sono previste due sorprese speciali per due fortunati destinati della missiva. Gli ospiti della terza puntata sono: Annalisa, l’artista nata nel programma Amici di Maria De Filippi, che ha definitivamente spiccato il volo nell’ultimo anno diventando l’artista donna più certificata. Non solo, in studio anche li calciatore della nazionale spagnola e attaccante del Milan, Alvaro Morata.

C’è posta per te, prosegue il successo del people show di Maria De Filippi

Il successo di C’è posta per te di Maria De Filippi non ha rivali! Anche la scorsa settimana il people show di Canale 5, ideato e creato nel lontano 1999, ha vinto la sfida del sabato sera contro “Ora o mai più” di Marco Liorni totalizzando 4.736.000 spettatori con uno share del 31.3%. Ascolti stabili rispetto alla settimana prima quando Maria De Filippi ha coinvolto dinanzi alla tv 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%.

Un’ottima partenza per l’edizione 2025 che, dati alla mano, ha registrato una crescita degli ascolti a conferma che il programma è ancora una volta uno dei più attesi ed amati dal pubblico!

L’appuntamento con C’è posta per te 2025 è il sabato sera su Canale 5.