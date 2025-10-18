Chi vedremo a C’è Posta per te 2026 in qualità di ospiti? Negli studi Elios di Roma si lavora a pieno regime. Si passa da una registrazione all’altra e questa volta è tempo del programma di prima serata che vedremo in onda da gennaio prossimo. Come sarà la nuova edizione? Chi ha invitato la conduttrice per tener il pubblico incollato alla tv e per portare sul piccolo schermo meravigliose sorprese? Ecco che grazie alle talpe possiamo anticiparvi alcuni degli ospiti approdati in studio durante la registrazione odierna.

C’è Posta per te 2026: due attori e un conduttore come ospiti

Tre bellissimi uomini sono approdati negli studi Elios per la registrazione di C’è Posta per te 2026. Come ospiti avremo due attori molto famosi e amati, soprattutto dal pubblico femminile, e un conduttore che la cui carriera ha preso il via in un programma della stessa De Filippi. Di chi stiamo parlando?

Stefano De Martino

Raoul Bova

Can Yaman

De Martino ha esordito ad Amici di Maria De Filippi come ballerino, poi è entrato a far parte del cast dei professionisti ed infine ha iniziato a cimentarsi alla conduzione durante il day time. Successivamente lo abbiamo visto come inviato all’Isola dei Famosi al fianco di Alessia Marcuzzi ed infine il grande successo è arrivato con Step, programma di Rai 2. A consacrarlo è quindi arrivata la conduzione, sull’ammiraglia Rai, di Affari tuoi.

Raoul Bova e Can Yaman hanno alle spalle numerosi film e serie tv. Il pubblico li ama moltissimo e li segue mentre interpretano i personaggi più svariati. Bova è stato ultimamente protagonista di una fiction Mediaset e successivamente tornerà su Rai 1 in Don Matteo. Yaman, invece, che ora si trova lontano dall’Italia per altri progetti, potrebbe tornare nel nostro Paese per girare nuovamente Sandokan dopo aver abbandonato il set di Viola come il mare che lo vedeva al fianco di Francesca Chillemi.

Le sorprese

Can Yaman sarà protagonista di una sorpresa con quattro ragazze che vivono con la nonna. Stefano, invece, sarà protagonista di una storia di una mamma appena rimasta vedova che vuole rendere felici i figli.

Questo è solo un assaggio delle sorprese che vedremo durante la nuova edizione di C’è Posta per te. Ci saranno tante storie commoventi. Tante storie ci faranno ridere e piangere, ma soprattutto provare emozioni forti.