Sarà una domenica sera decisamente insolita per i fans del serial drammatico turco Racconto di una notte, che stasera – collegandosi come di consueto a Canale 5 – non troveranno ad attenderli i loro beniamini. La serie tv turca stasera non andrà in onda: perché? Continua a leggere per scoprire i motivi, le novità sulla programmazione e cosa vedremo al suo posto nel serale di Canale 5.

Racconto di una notte cancellata dal palinsesto festivo di Canale 5

Giunta sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso 12 aprile, Racconto di una notte si è dimostrata una serie turca capace di catturare in poco tempo l’attenzione di moltissimi fans italiani. In poche settimane è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i telespettatori della domenica sera, che si collegavano a Canale 5 per seguire le vicende di questa coinvolgente dizi turca.

Subito dopo La ruota della fortuna erano le trame di Bir Gece Masalı (questo è il titolo originale della serie) a tenerci compagnia la domenica sera.

Il 17 maggio però, la serie non andrà in onda in versione serale.

Quando torna in TV?

Racconto di una notte sospesa in prime time: dovremmo rinunciare a conoscere gli sviluppi delle trame? Assolutamente no.

I vertici di Cologno Monzese hanno infatti deciso per uno stop temporaneo la domenica sera, ma hanno anche inserito la dizi turca nel daytime pomeridiano, e i fans potranno ritrovare le vicende che li hanno appassionati in queste settimane già domani, lunedì 18 maggio, a partire dalle 16:10 circa, sempre su Canale 5.

Non dovremmo più attendere solo la domenica per vedere gli episodi di questa serie turca, ma potremmo contare anche su puntate quotidiane nel daytime Mediaset.

Racconto di una notte cancellata, cosa vedremo al suo posto?

Lo slot orario fino a questo momento detenuto dalla dizi turca, sarà occupato stasera dalla finale di Amici di Maria. Domenica 17 maggio sarà il celebre programma ideato e condotto da Maria De Filippi (che ogni anno ci regala nuovi talenti) a prendere il timone dopo il consueto appuntamento con La Ruota della fortuna (condotto da Gerry Scotti).

Pronti a scoprire con noi tutte le news su Racconto di una notte? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vicende e vicissitudini della soap turca Mediaset.