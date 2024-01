C’è posta per te 2024 quando inizia? Quale sarà il numero delle puntate che andranno in onda e quali gli ospiti vip chiamati da Maria De Filippi per le varie prime serate? Ecco tutte le news sul programma di Canale 5 che ci accompagnerà nei prossimi mesi facendoci piangere e ridere. Gli ospiti Vip di Maria De Filippi ve li abbiamo già spoilerati, nelle precedenti settimane, grazie alle talpe di Amici News, ma siamo pronti a fare un mega riassunto di tutti i volti che vedremo approdare in studio.

C’è Posta per te 2024 quando inizia? Ecco la data

Come ogni anno dopo l’Epifania arriva il programma di Maria De Filippi. C’è Posta per te 2024 quando inizia? La trasmissione dell’ammiraglia Mediaset ci terrà compagnia da sabato 13 gennaio 2024. Subito dopo Striscia la Notizia, pertanto, intorno alle 21.30 circa, potremo emozionarci, arrabbiarci, entrare in empatia con i vari protagonisti o ridere a crepapelle.

Quante puntate vi saranno? Il programma, così come nelle passate edizioni, ci terrà compagnia per 9 sabati. Ciò che è da sottolineare, però, è che così come concordato con Pier Silvio Berlusconi, Maria non andrà in onda contro il Festival di Sanremo. Salterà dunque lo scontro diretto nel sabato della Finale salvo poi tornare in onda la settimana successiva.

Gli ospiti Vip che vi abbiamo spoilerato settimana dopo settimana

Quali saranno gli ospiti Vip? Come vi avevamo anticipato a C’è Posta per te 2024 come ospiti vi saranno:

Paolo Bonolis

Sabrina Ferilli

tre amatissimi attori di Terra Amara

Emanuel Lo insieme a Giorgia

Stefano De Martino

Michele Morrone

Raoul Bova

Luca Argentero

Matteo Berettini

Lorella Cuccarini

i tre tenori de Il volo

un attore di Terra amara ovvero il bel Furkan Palalı

i giocatori della Roma: Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Bryan Cristante

Insomma Maria ha chiamato personaggi del mondo dello sport, della tv, della musica e delle serie tv in modo da accontentare proprio tutti. Attori e presentatori come Stefano De Martino, Luca Argentero, Raoul Bova e Michele Morrone faranno infiammare il pubblico femminile. Il pubblico delle serie tv e delle soap, invece, sarà felice di abbracciare gli attori di Terra Amara, la soap opera del momento.