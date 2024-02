Ultima registrazione di C’è Posta per te 2024. Ospiti? Le talpe di Amici News ci hanno svelato chi approderà nello studio di Maria De Filippi nelle prossime puntate. La lunga lista di protagonisti ve l’abbiamo spoilerata passo dopo passo nelle scorse settimane. Nelle puntate andate già in onda abbiamo visto già numerosi Vip. Solo sabato scorso vi erano Raoul Bova e Michele Morrone. Ora chi si aggiunge alla lista?

Chi saranno gli ospiti di C’è Posta per te 2024? Ecco i loro nomi

Come vi avevamo anticipato a C’è Posta per te 2024 in qualità di ospiti vi saranno: tre amatissimi attori di Terra Amara, Emanuel Lo insieme a Giorgia, Matteo Berettini, Lorella Cuccarini, i tre tenori de Il volo, un attore di Terra amara ovvero il bel Furkan Palal, i giocatori della Roma: Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Bryan Cristante.

Abbiamo già visto invece: Raoul Bova, Michele Morrone, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e Stefano De Martino.

A questo elenco nella registrazione odierna, lunedì 5 febbraio 2024, si aggiungono, secondo gli spoiler delle talpe di Amici News:

la cantante Elisa

l’attore, registra e conduttore Alessandro Siani

l’attore Massimiliano Caiazzo che in Mare Fuori interpreta Carmine. Il gossip oltretutto lo vede legato sentimentalmente ad Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi.

C’è Posta per te 2024 non va in onda contro Sanremo 2024

C’è Posta per te 2024 non andrà in onda contro Sanremo 2024. Mediaset ha deciso di preservare il programma di Maria De Filippi e di non farla scontrare con la puntata finale dell’attesissimo Festival della canzone italiana condotto da Amadeus, serata finale in cui verrà proclamato il vincitore della kermesse canora.

Al suo posto andrà in onda, salvo cambiamenti dell’ultima ora, il film: Poveri ma ricchi.

Le storie di C’è Posta: cosa vedremo ancora in onda?

Nelle prossime puntate, oltre agli ospiti presenti nell’elenco sopra riportato, vedremo sicuramente altre bellissime ed emozionati sorprese che ci faranno piangere calde lacrime, ma assisteremo anche a storie di matrimoni interrotti e di liri familiari. Saremmo dunque portati a schierarci da una parte o dall’altra e a prendere posizione davanti alla tv e a fare il tifo per i protagonisti che approderanno in studio.