Chi vi sarà a C’è Posta per te 2024? Gli ospiti Vip pronti ad approdare in studio sono davvero tanti. Nelle precedenti anteprime che vi abbiamo dato grazie alle talpe di Amici News vi abbiamo preannunciato la presenza di personaggi del calibro di: Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, tre amatissimi attori di Terra Amara, Emanuel Lo insieme a Giorgia, Stefano De Martino, Michele Morrone, Raoul Bova, Luca Argentero e Matteo Berettini. Chi si aggiunge all’elenco? Ecco i nuovi spoiler in anteprima.

C’è Posta per te 2024 ospiti: chi ha invitato Maria De Filippi?

Sarà una edizione con i fiocchi. A C’è Posta per te 2024, come ospiti, su invito di Maria De Filippi, approderanno, come abbiamo visto, diversi personaggi molto amati sia dal pubblico maschile che femminile, ma anche da grandi e piccini. Gli attori di Terra Amara, infatti, faranno piacere agli amanti della soap opera, Emanuel, Giorgia e Stefano De Martino, invece, agli appassionati di Amici, mentre attori, sportivi e cantanti attireranno i vari fan davanti al piccolo schermo per guardare le varie puntate che li vedono protagonisti.

Chi vi sarà ancora? Alla lista si aggiungono, secondo le talpe di Amici News:

Lorella Cuccarini

i tre tenori de Il volo

un attore di Terra amara ovvero il bel Furkan Palalı

I giocatori della Roma: Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Bryan Cristante

Le storie: tante emozioni e grasse risate

Pronti ad emozionarvi? Sappiamo già che anche C’è Posta per te 2024 sarà un viaggio ricco di grosse emozioni e sentimenti. Assisteremo a famiglie pronte a ricomporsi, racconti di momenti di profonda crisi o di difficoltà superati solo grazie all’amore dei propri cari. Vedremo sotto i nostri occhi cosa è accaduto ad alcuni protagonisti che per hanno commesso qualche piccolo errore e così facendo hanno perso l’amore, l’affetto e la stima della persona amata o di un figlio o di un genitore.

Poi? Tra belle sorprese, storie di corna, liti in famiglia e tra innamorati, ci potremo divertire con la ricerca di vecchi amori da parte di protagonisti attempati ancora desiderosi di sentir battere forte il cuore. Come abbiamo anticipato l’altra volta in studio da Maria De Filippi vi saranno due signore molto divertenti pronte a cercare i loro primi fidanzati dopo ben più di sessant’anni.