Negli studi Elios di continua a lavorare sodo. Dall’ultima registrazione di C’è Posta per te 2024 sono emersi i nomi di altri ospiti Vip che approderanno nel programma di Maria De Filippi per farci emozionare e divertire. Pronti a tirare fuori i fazzoletti? Ecco, secondo le talpe di Amici News, chi vedremo nelle nuove puntate dell’amatissima trasmissione di Canale 5.

C’è Posta per te 2024, ospiti: ecco altri nomi dei Vip che interverranno

Nelle scorse settimane, grazie alle talpe di Amici News, vi abbiamo svelato che a C’è Posta per te 2024, in qualità di ospiti, vedremo: Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e di tre amatissimi attori di Terra Amara, ma anche Emanuel Lo e Giorgia, Stefano De Martino e Michele Morrone. Ora siamo in grado di anticiparvi in esclusiva altri nomi di Vip che hanno preso parte a entusiasmanti sorprese.

Chi altri interverrà in studio? A C’è posta per te 2024 vedremo anche:

Raoul Bova

Luca Argentero

Matteo Berrettini

Insomma saranno puntare ricche di fascino. Il pubblico femminile gradirà particolarmente le scelte di Maria De Filippi.

Le storie più divertenti: altri spoiler sui protagonisti

Nelle ultime registrazioni dove non sono stati presenti personaggi famosi, sono state registrate diverse storie davvero ricche di sentimenti. Dobbiamo prepararci a piangere tutte le nostre lacrime, ma anche a prendere una posizione netta tra ex coniugi, ex fidanzati, genitori e figli o semplici parenti. Poi? Possiamo inoltre prepararci a ridere a crepapelle con storie di persone innamorate che dopo anni e anni, ormai rimaste sole, cercano il loro primo fidanzato o fidanzata. In particolar modo approderanno nello studio di Maria De Filippi, per chiederle aiuto, due signore anziane pronte a cercare i rispettivi fidanzati dopo più di sessant’anni. Riusciranno a trovarli? Certo che sì. I postini di Maria De Filippi trovano chiunque. Il punto però non è questo, ma, questi “fortunati” signori, riusciranno a ricordarsi delle relazioni avute in gioventù dopo tutti questi anni?