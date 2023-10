Cosa succederà a C’è Posta per te 2024? Quali saranno gli ospiti? A quelli che vi abbiamo anticipato qualche tempo fa, siamo in grado, oggi, di aggiungere nuovi nomi. Ebbene sì finalmente dopo registrazioni in cui sono state registrate storie avvincenti che ci faranno commuovere e ridere, ora sono entrati in studio altri Vip. Volete sapere i nomi in esclusiva grazie alla talpe di Amici News?

C’è Posta per te 2024 ospiti: gli altri nomi dei Vip

Quali ospiti vi saranno a C’è Posta per te 2024? Avevamo già anticipato i nomi di: Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e di tre amatissimi attori di Terra Amara. Ora possiamo dare in anteprima, grazie alle talpe di Amici News, i nomi di altri protagonisti Vip che approderanno nello studio di Maria De Filippi per bellissime sorprese. Chi vi sarà? Chi ha chiamato la conduttrice per le puntate del programma che vedremo in onda nel 2024?

Ebbene nell’odierna registrazione hanno fatto capolino in studio, per registrare storie pronte ad emozionarci:

Stefano De Martino

Giorgia ed Emanuel Lo

Michele Morrone

Avremo dunque l’ex ballerino di Amici, ora amatissimo conduttore di diversi programmi di Rai 2 come: Stasera tutto è possibile e Bar Stella. De Martino è ormai abituato a far capolino in studio a C’è Posta per te. Maria De Filippi lo ha già invitato varie volte. Chissà a quale sorpresa prenderà parte? Quale fan lo ha chiamato per fare una sorpresa ad una persona cara.

Poi avremo il prof di Amici, ovvero Emanuel Lo con la bravissima Giorgia. La coppia è tra le più amate del piccolo schermo. Emanuel Lo ha fatto impazzire i fan anno scorso durante il Serale per i balletti con Lorella Cuccarini. A lungo, visto la piega piuttosto sensuale che aveva preso ogni esibizione, si è parlato, tra le news di gossip di una possibile crisi con Giorgia. Per fortuna però era tutto falso. La loro relazione pare andare a gonfie vele e il pubblico li ama così come sono e vuole essere sempre al corrente di cosa gli accade. Ma entrambi sono molto riservati, a parte quando appaiono insieme in un programma di Maria.

Per finire approderà in studio anche l’attore Michele Morrone. La sua presenza manderà in tilt numerose telespettatrici. Molte vorranno essere, per via del suo fascino, al posto delle persone a cui Morrone farà la sorpresa. C’è quindi caso che altri chiamino subito il centralino del programma per chiedere a Maria De Filippi di essere protagoniste di una sorpresa con lui come ospite per il prossimo anno.

Le altre storie: amori, tradimenti, gelosie e rapporti tra genitori e figli

Nelle ultime settimane negli studi di C’è Posta per te sono state registrate numerose storie. Non sappiamo cosa sia accaduto. Di sicuro Maria De Filippi e la redazione stanno cucendo ad hoc storie di amori, tradimenti, gelosie, amicizie e rapporti tra genitori e figli per farci emozionare e commuovere, ma anche per farci ridere e trascorrere una serata piacevole davanti alla tv.