Torna l’appuntamento con C’è posta per te 2023, il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo della prima puntata, scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata n onda sabato 14 gennaio 2023.

C’è posta per te 2023, ospiti di sabato 14 gennaio

Sabato 14 gennaio 2023 tutto pronto per la seconda puntata di “C’è posta per te“, il people-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Prosegue inarrestabile il successo del programma condotto da Queen Mary che è anche ideatrice, autrice e produttrice del format giunto alla sua ventiseiesima edizione. Anche questa settimana il cuore pulsante del people show sono le storie di gente comune che hanno scritto alla redazione per ricongiungersi con un caro, chiedere scusa o fare una sorpresa.

Ospiti delle due sorprese di questa settimana due personaggi molto amati dal pubblico. Il primo è Charles Leclerc, il ferrarista di Formula 1 che poche settimane fa sui social aveva annunciato la fine della storia d’amore con la compagna Charlotte Siné. Una scelta sofferta dopo 3 lunghi anni d’amore che hanno spinto il campione a richiedere rispetto: “è fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo“. Il secondo ospite della puntata è Luca Argentero, l’attore e protagonista della serie cult “Doc – Nelle tue mani”, che dopo essere diventato papà per la prima volta della piccola Nina Speranza sarà padre per una seconda volta nel 2023. La moglie Cristina Marino, infatti, è in dolce attesa.

C’è posta per te 2023 ascolti: Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera

La seconda puntata di C’è posta per te 2023 si preannuncia davvero imperdibile. Dopo il grandissimo successo di ascolti della puntata di debutto che ha registrato 4.898.000 spettatori con il 30.2% di share, Maria De Filippi riuscirà a fare di meglio? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa: il people show si conferma, 26 anni dopo dalla sua prima edizione, uno dei programmi più amati e seguito dal pubblico italiano. Un successo che si riconferma di anno in anno grazie anche alla scelta di storie che portano alla luce sentimenti e conflitti familiari diventando anche argomento di discussione.

Ricordiamo che a consegnare la posta sono: i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.