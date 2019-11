Castellitto e Panariello nella serie tv “Pezzi Unici”: ecco quando in tv

Pezzi Unici la nuova fiction di Rai 1 avrà due attori d’eccezione che non hanno mai lavorato assieme: Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Quest’ultimo per la prima volta sarà impegnato in ruolo che non è comico. Castellitto è Vanni il falegname, e Panariello il suo amico fabbro.

Pezzi Unici da domenica 17 novembre su Rai 1

Nella nuova fiction di Rai 1, Sergio Castellitto nei panni di Vanni il falegname è credibilissimo, così come Panariello nei panni di Marcello, suo amico fabbro. La fiction intitolata “Pezzi Unici” è diretta da Cinzia TH Torrini e andrà inonda a partire da domenica 17 novembre in prima serata su Rai 1.

La trama della nuova fiction di Rai 1, Pezzi Unici

La storia, coprodotta da Rai Fiction, Indiana Production e Cassiopea Film Production, è ambientata nel mondo dell’artigianato toscano. Composta da sei puntate la fiction ruota intorno alle vicende dei protagonisti principali, Vanni e Marcello e di altri “pezzi unici”, ragazzi che dopo un periodo di traversie e difficoltà stanno tornando a vivere.

Lo stesso che accade a Vanni, che dopo la morte del figlio cerca di riprendere in mano la sua vita attraverso il lavoro “Salvifico” manuale del falegname. Una vicenda melanconica a tratti anche gialla che ricostruisce poco a poco la morte del figlio del protagonista. Suicida, almeno così sembra.

Vanni è un uomo burbero e schivo a causa della perdita del figlio Lorenzo che dopo anni di dipendenza dalla droga si uccide. La moglie dopo la morte del loro figlio lo lascia, accusandolo di non esserci mai stato quando era necessario, ma in realtà Lorenzo quando muore era lontano dalla droga da un pò di tempo, tanto che insegnava l’arte della falegnameria in una casa famiglia.

Ed è proprio da qui che riparte Vanni: prova anche lui a insegnare qualcosa a questi ragazzi, per cercare anche di capire se suo figlio è morto veramente suicida o c’è sotto qualcosa.

In questa vicenda si intrecciano le storie di vita complicata di 5 ragazzi, cinque “pezzi unici” appunto, in cui ancora una volta la funzione “salvifica” del lavoro manuale li porterà a nuove consapevolezze e una serenità finora negata.

Vanni nell’insegnare loro il mestiere della falegnameria, in realtà insegna a questi ragazzi a tornare alla vita. Che poi è quello che riesce a fare lui stesso dopo il terribile lutto, ritrovandosi con cinque nuovi figli e una sorta di nuova famiglia.

Le parole di Sergio Castellitto a Tv Sorrisi e Canzoni sul suo personaggio in Pezzi Unici

“Le attività manuali sono una sorta di yoga, un momento di concentrazione e di rilassamento. La nostra è un’epoca inodore, digitale, dove ci si dice ti amo o ci si lascia con un tweet. Interpretando Vanni, un formidabile artigiano, anzi un artista nel suo lavoro, ho riscoperto le sensazioni della materia: il legno ha un odore, una vita, le mani si feriscono, esce il sangue, la falegnameria è piena di polvere. È stato emozionante riscoprire tutta questa materia, alla quale non siamo più abituati”.

L’attore si dilunga sul suo personaggio Vanni e afferma con assoluta certezza che è un personaggio positivo, che imparerà a sciogliere i nodi della sua vita, arrivando a una riconciliazione con la sua ex moglie, a una riconciliazione con sè stesso e a una riconciliazione con la memoria del figlio, che lui ha amato sopra ogni cosa.

In questo percorso gli sarà accanto l’amico di sempre, Marcello. Un amico molto paziente… Giorgio Panariello.

Panariello per la prima volta in un ruolo “serio” e non comico

Giorgio Panariello che di professione fa il comico questa volta si è spogliato del cabaret, interpretando un ruolo distante dalle sue corde ma ci ha messo l’anima. Del resto si dice che tutti i più grandi comici in realtà nella vita siano piuttosto malinconici. E a questo proposito Castellitto aggiunge:

Giorgio è la conferma di una regola: spesso i grandi comici sono dei grandi attori drammatici. Ha tirato fuori una sostanza umana che dà ricchezza al suo personaggio, al film e alla sua relazione con me.

Giorgio risponde:

“Sergio è stato un compagno di lavoro straordinario. Sul set accanto a lui avevo una grande ansia da prestazione. E invece mi ha dato dei consigli e la cosa che mi ha sorpreso di più è che me li ha dati, lucidissimi e puntuali, anche sulla comicità”.

Il cast di Pezzi Unici nuova fiction di Cinzia CH Torrini

A far parte del cast Pezzi Unici oltre a Sergio Castellitto e Giorgio Panariello troveremo:

Moisé Curia che interpreta Elia– La musica gli ha dato successo ma lui non l’ha saputo gestire ed è caduto nella tossicodipendenza.

che interpreta Elia– La musica gli ha dato successo ma lui non l’ha saputo gestire ed è caduto nella tossicodipendenza. Lucrezia Massari è Jess– Nella casa-famiglia sconta una condanna per furto: amava un uomo sbagliato che l’ha trasformata in una ladra.

è Jess– Nella casa-famiglia sconta una condanna per furto: amava un uomo sbagliato che l’ha trasformata in una ladra. Irene Ferri interpreta Anna -È la coraggiosa direttrice della casa-famiglia e l’anima dell’idea del laboratorio di falegnameria per i ragazzi.

interpreta Anna -È la coraggiosa direttrice della casa-famiglia e l’anima dell’idea del laboratorio di falegnameria per i ragazzi. Sergio Castellitto è Vanni Bandinelli Il protagonista della storia. È un falegname che dopo la morte del figlio riapre il laboratorio ai “pezzi unici”.

Vanni Bandinelli Il protagonista della storia. È un falegname che dopo la morte del figlio riapre il laboratorio ai “pezzi unici”. Margherita Tiesi è Beatrice Corsi – La figlia di Marcello si innamora di Elia. Un rapporto difficile, contrastato dal padre.

è Beatrice Corsi – La figlia di Marcello si innamora di Elia. Un rapporto difficile, contrastato dal padre. Giorgio Panariello è Marcello Corsi -È un fabbro ed è il migliore amico di Vanni. Vedovo, ha cresciuto da solo la sua adorata figlia.

è Marcello Corsi -È un fabbro ed è il migliore amico di Vanni. Vedovo, ha cresciuto da solo la sua adorata figlia. Anna Manuelli è Erica– È la pecora nera di una famiglia dell’alta borghesia fiorentina: è allergica alla disciplina.

è Erica– È la pecora nera di una famiglia dell’alta borghesia fiorentina: è allergica alla disciplina. Carolina Sala è Valentina– Non ancora maggiorenne, è la più giovane e ha un passato di abusi in famiglia.

è Valentina– Non ancora maggiorenne, è la più giovane e ha un passato di abusi in famiglia. Leonardo Pazzagli è Lapo- Un ragazzo difficile, violento, con una condanna per aggressione da scontare.

è Lapo- Un ragazzo difficile, violento, con una condanna per aggressione da scontare. Loretta Goggi è Viviana, una signora bergamasca cliente di Vanni.