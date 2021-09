La stagione di #CartaBianca 2021-2022 quando inizia? Chi farà parte del cast della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer ed in onda in prima serata su Rai 3 subito dopo Un Posto al Sole? Ecco tutte le anticipazioni sul programma di informazione in cui continua a farsi sentire pesantemente l’assenza di Mauro Corona nonostante perfino la conduttrice lo abbia perdonato per la loro lite e ne abbia chiesto il re-integro.

#CartaBianca quando inizia e cast: le news sul programma di Rai 3

Quando inizia la nuova stagione di #CartaBianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer in prima serata? La trasmissione riprenderà il via, dopo la pausa estiva, a partire da martedì 7 settembre 2021. Come accadeva in precedenza l’appuntamento rimarrà fisso con i telespettatori, salvo improvvisi sconvolgimenti del palinsesto.

In previsione vi sono circa quaranta puntate. Per questo, facendo bene i calcoli, l’ultima puntata molto probabilmente andrà in onda il prossimo 21 giugno 2022.

Nel cast della trasmissione pare siano stati confermati alcuni opinionisti che vedremo certamente tornare in studio nelle diverse puntate. Fra di loro vi sono: Andrea Scanzi, il filosofo e docente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Massimo Cacciari, Riccardo Puglisi, Maurizio Belpietro, Paolo Mieli, Massimo Galli e l’imprenditore Oscar Farinetti.

Ancora assente Mauro Corona. Riuscirà mai a tornare in collegamento con la sua Bianchina? I telespettatori sognano la reunion.

Le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata in onda martedì 7 settembre, a partire dalle 21.20 su Rai 3, Bianca Berlinguer, nella sesta edizione della fortunata trasmissione, si presenterà con logo, veste grafica e studio completamente rinnovati.

La giornalista e conduttrice si occuperà soprattutto del Green Pass e dell’obbligo vaccinale dando ampio spazio ad un acceso dibattito. La Berlinguer raccoglierà un’importante testimonianza in studio.

Successivamente si parlerà della ripartenza economica, ma anche delle prossime elezioni amministrative.

Per quanto riguarda cosa accade fuori dall’Italia la Berlinguer si concentrerà sull’Afghanistan e su come sia completamente cambiato lo scenario che tutti conoscevano fino a qualche mese fa.