La seconda stagione di Carrie, serie tv di Prime Video, si farà. L’annuncio è arrivato recentemente, dopo il grande debutto del primo capitolo sulla celebre piattaforma di streaming. Creata dall’acclamato showrunner Mike Flanagan, la serie è tratta dall’omonimo e iconico romanzo di Stephen King e vede Summer H. Howell nei panni della protagonista Carrie White e Samantha Sloyan nel ruolo della madre, Margaret White. Ecco tutto quello che sappiamo finora sull’annuncio del secondo capitolo.

Carrie: arriva la seconda stagione della serie tv Prime Video

La prima stagione di Carrie è disponibile su Prime Video dal 7 ottobre. Composta da otto episodi, dalla sua uscita, la serie ha già raggiunto dei risultati straordinari, raggiungendo il primo posto su Prime Video in oltre 105 Paesi in tutto il mondo. Le interpretazioni del cast e la possibilità di esplorare il mondo di Carrie inserendolo in chiave contemporanea ha infatti avvicinato vecchi e nuovi fan a livello internazionale.

Ma la storia della protagonista non si concluderà con la famigerata notte del ballo del liceo. Infatti, Flanagan e King hanno ancora moltissimo da offrire, ampliando ancora questa storia e aggiungendo nuove rivelazioni, importanti sviluppi dei personaggi e tantissimi colpi di scena sconvolgenti.

A raccontare le prospettive della serie sono proprio loro due: “Per 50 anni, il pubblico ha conosciuto e amato la storia di Carrie White. Fin dall’inizio, abbiamo immaginato una storia che andasse ben oltre il ballo di fine anno, e sono incredibilmente grato a Stephen per la fiducia e il supporto che ci ha dimostrato nell’esplorare cosa potesse accadere dopo” ha affermato lo showrunner Mike Flanagan.

Anche Stephen King, che è anche executive producer della serie, si è detto entusiasta per questo nuovo capitolo: “Non vedo l’ora che il pubblico scopra cosa il futuro riserva a Carrie White. Io e Mike Flanagan siamo entusiasti di ciò che ci aspetta. Sarà sicuramente emozionante”.