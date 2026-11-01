Domenica 1 novembre 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay per Skydance. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 1 novembre 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 1 novembre 2026

Durante la puntata interverranno come ospiti

Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, dal 12 novembre al cinema con “Un weekend artificiale”, sedicesimo film da regista di Pieraccioni. Nel cast, accanto a Pieraccioni e Ballerina, anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel.

Elena Sofia Ricci a Che tempo che fa

Sarà poi la volta dell’attrice Elena Sofia Ricci, protagonista in tv della terza stagione della fiction “I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere”, tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti.

E ancora: Sayf, live con il nuovo singolo “Bombe”; Mara Maionchi; Orietta Berti; Walter Veltroni, in uscita con il nuovo libro “Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata”; Michele Serra; Antonio Scurati, autore del saggio “Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Tito Boeri; l’editorialista de laRepubblica Massimo Giannini; la direttrice dell’HuffPost Italia Annaliza Cuzzocrea.