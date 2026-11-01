Racconto di una notte è diventato l’appuntamento fisso della domenica in prime time per migliaia di fans, che nel festivo serale si collegano a Canale 5 per seguire le vicende di Canfeza e Mahir. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni delle prossime puntate, in onda il 1° novembre, insieme a noi?

Racconto di una notte, trame puntate del 1° novembre in prima serata

Mahir e Canfeza sono alla ricerca di Gökçe e arrivano a una casa isolata, convinti di poterla finalmente incontrare. Tuttavia, una volta sul posto, scoprono che lei non c’è: al suo posto trovano un messaggio di Handan, indirizzato a suo figlio, che introduce un nuovo elemento nella loro indagine.

Durante il viaggio, una gomma dell’auto si fora in piena campagna, costringendoli a fermarsi lontano da qualsiasi centro abitato. Senza copertura telefonica e impossibilitati a contattare qualcuno, i due si mettono in cerca di aiuto e arrivano alla prima casa che trovano. Ad accoglierli è il signor Veli, un uomo gentile e disponibile che li ospita per la notte. La sua premura e la solitudine in cui vive da quando è rimasto vedovo commuovono Mahir e Canfeza, che il giorno seguente trascorrono del tempo con lui prima di ripartire.

Mahir e Canfeza sulle tracce di Gökçe nelle prossime puntate Racconto di una notte

Ferman rientra a casa per prendere del denaro e recuperare alcuni oggetti da vendere. Süreya nota la sua presenza, ma decide di coprirlo, evitando di rivelare agli altri ciò che sta facendo. Fatma, Afet e Süreya si preparano poi a incontrare il signor Şeref, l’uomo che Fatma sogna di conquistare e con cui vorrebbe costruire un futuro.

Dopo aver salutato Veli e lasciato la sua casa, Mahir e Canfeza ricevono un messaggio con l’indirizzo di un luogo dove potrebbe essere nascosta Gökçe. Convinti di avere finalmente una pista, si dirigono di corsa verso una fabbrica di scarpe abbandonata. Una volta arrivata, però, Canfeza scopre che ad attenderla non c’è la ragazza, ma qualcosa di totalmente diverso: Mahir ha infatti inventato la segnalazione per portarla lì e farle una sorpresa.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Afet e Süreya cercano di far nascere un’intesa tra Fatma e il signor Şeref, sperando che l’incontro possa diventare il primo passo verso un matrimonio. Ma la situazione prende una svolta inattesa: invece di interessarsi a Fatma, Şeref resta colpito da Süreya e le chiede la mano, mandando all’aria i piani delle tre donne.

Gülizar affronta Asaf dopo che lui ha mandato il suo avvocato a casa Kilimci per farle firmare un documento in cui rinuncia all’eredità di Kemal. Offesa dalla richiesta, Gülizar respinge ogni pressione e rifiuta di restituire i beni lasciati dal figlio. Nel frattempo, Ferman continua a cercare soldi e finisce per giocare in una bisca clandestina.