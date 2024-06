Grande successo di ascolti per ‘Caro Presidente, un anno dopo‘. Il documentario è stato trasmesso in simulcast sulle Reti Mediaset e su Tgcom24 nell’anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. Vediamo insieme i numeri ottenuti.

Ascolti record per il documentario su Silvio Berlusconi, ‘Caro Presidente, un anno dopo’

Il 12 giugno 2023 veniva a mancare Silvio Berlusconi. Mediaset ha deciso di ricordarlo con una serie di iniziative. L’11 giugno, i dipendenti e collaboratori (con in collegamento le sedi di Roma e di Madrid) si sono riuniti a Cologno Monzese. Qui l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha omaggiato suo padre con parole toccanti in cui l’ha definito amore in ogni sua sfaccettatura. Ieri invece, mercoledì 12 giugno è stato mandato in onda in simulcast sulle Reti Mediaset e su Tgcom24 “Caro Presidente, un anno dopo”. Il documentario, realizzato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, ha fatto registrare oltre 4 milioni di telespettatori (4.046.000 per la precisione).

L’omaggio al Fondatore di Mediaset, che è durato circa un’ora, ha ottenuto una share del 21.8% e oltre 9 milioni e mezzo di contatti.

Questi sono stati gli ascolti sulle singole Reti:

Canale 5 : 2.627.000 telespettatori, share del 14.15%;

: 2.627.000 telespettatori, share del 14.15%; Italia 1 : 719.000 telespettatori, share del 3.88%;

: 719.000 telespettatori, share del 3.88%; Retequattro : 633.000 telespettatori, share del 3.41%;

: 633.000 telespettatori, share del 3.41%; Tgcom24: 67.000 telespettatori, share dello 0.36%.

‘Caro Presidente, un anno dopo‘ è stato il programma più visto dell’access prime time battendo su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa che ha raccolto 2.977.000 spettatori (16.8%) e Techetechetè con 2.463.000 spettatori pari al 13% di share. Su La7, Otto e Mezzo ha invece ottenuto 1.878.000 spettatori (10% di share).

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi aveva commosso tutti con il suo discorso rivolto a suo padre. Queste alcune delle sue parole:

“Silvio Berlusconi, mio padre, è amore! Mio padre aveva una capacità unica di amare e di farsi amare. Mio padre è amore per la vita. Amore per la famiglia. Amore per il lavoro. E amore incondizionato per il suo paese”.