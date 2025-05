La Croisette è in fermento: fan, vip, registi e attori si preparano a invadere la città per l’attesissima 78ª edizione del Festival di Cannes 2025, in programma dal 13 al 24 maggio. Il celebre red carpet è già pronto ad accogliere gli ospiti, sotto lo sguardo simbolico del grande manifesto con Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, tratto dal film Un uomo, una donna di Claude Lelouch.

Cannes 2025: Robert De Niro e Tom Cruise aprono in grande stile

A inaugurare il Festival sarà Robert De Niro, che riceverà la Palma d’Oro alla carriera, a 14 anni dalla sua presidenza di giuria. Ma l’evento entra subito nel vivo anche con la presenza di Tom Cruise, pronto a presentare in anteprima mondiale Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Tre film per l’Ucraina: Cannes accende i riflettori sui conflitti

Il 13 maggio, tre proiezioni saranno dedicate al conflitto in Ucraina, per ricordare l’impegno di artisti e giornalisti. In programma: Zelenskyj di Yves Jeuland, Notre Guerre di Bernard-Henri Lévy, e 2000 Meters to Andriivka di Mstyslav Chernov, già premio Oscar per 20 giorni a Mariupol.

Star internazionali e debutti da non perdere a Cannes 2025

Il tappeto rosso sarà calcato da Kristen Stewart, con il suo The Chronology of Water, e da Scarlett Johansson con Eleonor the Great. Wes Anderson porta una vera parata di stelle con The Phoenician Scheme, tra cui Benicio Del Toro, Scarlett Johansson, Tom Hanks e Benedict Cumberbatch.

Altri nomi di rilievo includono: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal con Eddington, Denzel Washington con Highest 2 Lowest 2 di Spike Lee, Robert Pattinson e Jennifer Lawrence in Die, My Love, e Margaret Qualley in Honey Don’t di Ethan Coen.

La giuria del Concorso: Juliette Binoche e l’Italia con Alba Rohrwacher

A presiedere la giuria del Concorso ufficiale sarà Juliette Binoche, affiancata da nomi come Halle Berry, Jeremy Strong (Succession) e Alba Rohrwacher, che rappresenta con orgoglio l’Italia. La sorella Alice Rohrwacher guiderà invece la giuria della Camera d’Or, dedicata alle opere prime.

Cinema francese protagonista dell’ouverture

L’apertura ufficiale del Festival sarà affidata alla commedia Partir un jour di Amélie Bonnin, un’opera prima che racconta sogni, desideri e amori di una giovane ragazza alle prese con il ritorno nel suo paese natale.

Il cinema italiano torna protagonista a Cannes

L’Italia sarà presente con tre film molto attesi. In Concorso c’è Fuori di Mario Martone, ispirato a L’arte della gioia di Goliarda Sapienza, con Valeria Golino e Elodie nel cast. Nella sezione Un Certain Regard, tornano Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con Testa o croce?, western italiano ambientato nei primi del ‘900, con John C. Reilly e Alessandro Borghi. A firmare l’esordio è Francesco Sossai, che presenta Le città di pianura, road movie ambientato nel Veneto tra sogni e disillusione.

Celebrità italiane attese sul red carpet

Non mancheranno le star italiane: Matilda De Angelis ed Elodie sfileranno per Fuori, Pierfrancesco Favino sarà protagonista di Enzo di Robin Campillo, e Alessandro Borghi tornerà per Testa o croce?.

Cannes 2025: glamour, riflessioni e grande cinema

Con una programmazione ricca, riflettori puntati su grandi temi globali e una parata di star senza precedenti, il Festival di Cannes 2025 promette emozioni, sorprese e una celebrazione dell’arte cinematografica in tutte le sue forme. Che lo spettacolo abbia inizio