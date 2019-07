Cosa andrà in onda stasera in tv? Per la seconda serata di Canale 5 arriva una grandissima novità. Dopo l’oro nei duecento stile libero ai mondiali di nuoto in Corea del Sud, la rete del Biscione ripropone l’intervista di Maurizio Costanzo a Federica Pellegrini. Un evento per celebrare la super campionessa italiana.

Maurizio Costanzo intervista Federica Pellegrini

Arriva una grande novità per i programmi che andranno in onda stasera in tv. Canale 5 modifica eccezionalmente la sua programmazione, inserendo in seconda serata l’intervista di Maurizio Costanzo a Federica Pellegrini. La puntata sarà tratta dal programma “L’Intervista” del giornalista e conduttore televisivo.

Un evento per celebrare l’ennesimo oro ai mondiali di nuoto in Corea del Sud della super campionessa italiana. Maurizio Costanzo ripercorrerà insieme alla sua ospite una carriera lunghissima e costellata di successi. La Pellegrini ha sempre portato alto il nostro tricolore e ancora oggi continua a dettare legge nella sua specialità preferita. Una campionessa senza tempo, un orgoglio per il nostro paese.

Federica Pellegrini, il rapporto con Alberto Castagnetti

Durante l’intervista di Maurizio Costanzo, la nuotatrice Federica Pellegrini parlerà dello straordinario rapporto instauratosi con l’ex coach Alberto Castagnetti. La Pellegrini dichiara che, sia psicologicamente che fisicamente, Alberto è stato colui che l’ha fatta rinascere, colui che l’ha fatta risorgere dalle ceneri come l’Araba fenice.

Castagnetti nel 2009 si sottopose ad un intervento al cuore, ma morì un mese dopo nella sua casa in provincia di Verona. Nel corso dell’intervista, la campionessa italiana Federica Pellegrini dichiara:

Nessuno si aspettava che lui non ce la facesse, perché ci avevano detto tutti che era un’operazione di routine. Poi ci sono state delle complicanze e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci è crollato il mondo addosso, sia umanamente che sportivamente, perché comunque era il mio mentore e quindi non sapevo veramente a chi affidarmi