Con l’arrivo di settembre 2023 inizia ufficialmente la nuova era televisiva di Mediaset. Scopriamo tutte le date di partenza ufficiali dei programmi della stagione tv 2023-2024 di Canale 5: dal debutto di Bianca Berlinguer al ritorno di “Fuori dal Coro”, “Quarta Repubblica”, il “Pomeriggio 5” di Myrta Merlino fino al “Grande Fratello”.

Canale 5 e Rete 4, le dirette e i programmi in arrivo da settembre 2023

La fine dell’estate segna l’inizio della nuova stagione televisiva 2023-2023. Mediaset è pronta a fare compagnia ai telespettatori con una programmazione completa: dal reality show ai programmi di dibattito politico ed attualità. Nei palinsesti tv 2023-2024 spazio anche ai game show, ai programmi di intrattenimento e tanto altro. Tra le novità: l’arrivo di Bianca Berlinguer con “E’ sempre Carta Bianca” e Myrta Merlino al timone del nuovo “Pomeriggio Cinque” al posto di Barbara d’Urso. Confermati: Alfonso Signorini al “Grande Fratello“, Mario Giordano a “Fuori dal coro“.

Conferma anche la presenza di Nicola Porro a “Stasera Italia“, il duplice appuntamento di Verissimo con Silvia Toffanin al sabato e la domenica su Canale 5. La regina Maria De Filippi è pronta a tornare con i suoi programmi di successo: “Tu si que vales“, “Uomini e Donne” e “Amici” in attesa della nuova edizione di “C’è posta per te“. Doppio appuntamento con Gerry Scotti a “Caduta Libera” tra nuove puntate e gli speciali in prime time. In programma anche il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo, mentre in replica torna il concerto-evento 070 di Renato Zero (sabato 2 e 9 settembre su Canale 5). Da non dimenticare la soap “Terra Amara” che approda in prima serata da domenica 10 settembre.

Canale 5 e Rete 4, le date di partenza dei programmi della stagione televisiva 2023-2024

Ecco un riepilogo con le date di partenza dei programmi, show, soap e reality in arrivo su Canale 5 e Rete 4 per la stagione tv 2023-2024:

Pomeriggio Cinque dal 4 settembre

dal 4 settembre Caduta Libera dal 4 settembre

dal 4 settembre Stasera Italia dal 4 settembre

dal 4 settembre Quarta Repubblica dal 4 settembre

dal 4 settembre E’ sempre Carta Bianca dal 5 settembre

dal 5 settembre Fuori dal Coro dal 6 settembre

dal 6 settembre Dritto e Rovescio dal 7 settembre (doppio appuntamento anche alla domenica dal 17 settembre)

dal 7 settembre (doppio appuntamento anche alla domenica dal 17 settembre) Verissimo dal 9 settembre

dal 9 settembre Terra Amara dal 10 settembre

dal 10 settembre Uomini e Donne dall’11 settembre

dall’11 settembre Grande Fratello dall’11 settembre

dall’11 settembre Tu Sì Que Vales dal 16 settembre

dal 16 settembre Amici di Maria De Filippi dal 17 settembre

dal 17 settembre Caduta Libera, gli speciali dal 24 settembre

dal 24 settembre Striscia la Notizia dal 25 settembre

dal 25 settembre Ciao Darwin 2023: posticipato dal 15 settembre a fine ottobre-inizi novembre

E Bianca Berlinguer? Il suo debutto su Mediaset è sicuramente uno dei più attesi della stagione: sebbene per ora non ci siano ancora indizio sul titolo del suo nuovo programma (così come notato nel promo in onda in questi giorni), la data c’è già, ovvero martedì 5 settembre.