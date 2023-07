Palinsesti Mediaset 2023-2024 di Canale 5: cosa vedremo da settembre? Tantissime le novità e gli addi nel walzer di programmi e conduttori. Barbara D’Urso la grande assente sostituita da Myrta Merlino. Confermati Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Pio e Amedeo e tanti altri. Ecco cosa vedremo da settembre 2023 su Canale 5.

Palinsesti Mediaset 2023-2024 di Canale 5, i programmi e le novità

La rivoluzione Mediaset è ufficialmente iniziata. Il primo calcio d’inizio c’è stato durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti 2023-2024 di Canale 5 a Cologno Monzese in occasione dell’evento “Serata con la stampa 2023” capitanato da Pier Silvio Berlusconi. Dopo il commovente ricordo di Silvio Berlusconi, padre e fondatore di Mediaset, il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Biscione ha presentato la programmazione di Canale 5 per l’anno 2023-2024. Il primo canale del Gruppo Mediaset riparte da una certezza assoluta: Maria De Filippi. Confermatissimi: “Uomini e Donne“, “Amici“, “C’è posta per te“, “Tempation Island” e “Tu si que vales” con la new entry di Luciana Littizzetto. Non solo, Queen Mary sarà anche impegnata nella realizzazione di una versione invernale di Temptation Island che potrebbe chiamarsi “Temptation Winter” in onda subito dopo Natale.

Tra i ritorni da segnalare anche Paolo Bonolis con l’ultima edizione di “Ciao Darwin” (e la conferma di Avanti un altro anche nel 2024), mentre Gerry Scotti si dividerà tra “Caduta Libera“, “lo canto Generation“, “Lo Show dei record” e una nuova edizione de “La Ruota della Fortuna“, il celebre programma portato al grande successo da Mike Bongiorno.

Silvia Toffanin confermata alla conduzione di “Verissimo“, ma nessuna prima serata per lei. Capitolo talent: torna il Grande Fratello di Alfonso Signorini ridotto a 3 mesi ma al momento non sono stati annunciati gli opinionisti, si sa solo che parzialmente si ritorna al vecchio GF con persone “non vip” miste a Vip). L’Isola dei Famosi ci sarà ma non è chiaro se senza Ilary Blasi. Tra le conferme: Pio e Amedeo con la nuova stagione di “Felicissima sera“, Michelle Hunziker con lo show “Michelle Impossible“. Non mancherà poi la grande musica: i tre tenori de Il Volo saranno protagonisti di uno speciale concerto di Natale previsto per il 20 e 24 dicembre in prima serata. Previsto anche uno show dedicato alla carriera di Orietta Berti, ma anche i concerti di Elisa e Max Pezzali.

Capitolo Barbara D’Urso: la conduttrice non sarà più al timone di “Pomeriggio Cinque”, ma al momento non c’è alcun nuovo impegno all’orizzonte anche se la rete ha precisato “il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Al suo posto arriverà Myrta Merlino nel pomeriggio di Canale 5.

Palinsesto Canale 5 2023-2024 nel dettaglio