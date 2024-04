A distanza di quattro anni dall’espulsione al Festival di Sanremo 2022, Morgan è tornato a parlare della querelle scoppiata sul palcoscenico del Teatro Ariston con Bugo negli studi di Ciao Maschio da Nunzia de Girolamo. I due cantanti quell’anno erano in gara tra i big con il brano “Sincero”.

Le parole di Morgan sulla questione Bugo e Sanremo a Ciao Maschio: “voleva diventare famoso”

Correva l’anno 2022 quando Morgan e Bugo “sconvolgono” il Festival di Sanremo 2022 di Amadeus. Sul palcoscenico del Teatro Ariston va in scena uno scontro mediatico destinato a diventare non solo l’argomento più discusso del Festival, ma anche tema di scontro e dibattito dei prossimi mesi a seguire. A distanza di 4 anni dall’evento, Morgan è tornato a parlare di quanto successo con il collega Bugo durante l’intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo nel programma Ciao Maschio.

«La vicenda con Bugo a Sanremo? Mi sono trovato in una situazione nella quale dovevo emergere per dire basta» ha chiosato il cantautore a Ciao Maschio. Non solo, Marco Castoldi ricordando quella partecipazione al Festival di Sanremo ha aggiunto:

«Bugo mi ha pregato per dieci anni, solo perché voleva farsi portare al Festival di Sanremo e diventare famoso».

Morgan su Bugo: “Lui doveva cantare una parte del brano ed io l’altra a Sanremo”

Non solo, Morgan parlando sempre di Bugo a Ciao Maschio ha rivelato:

«Ero suo amico, quindi l’ho portato lì. Una volta arrivati su quel palco però mi ha fatto uno sgarbo. Ha rovinato la canzone di Sergio Endrigo, non mi ha rispettato perché non gliene fregava nulla. Ha deciso di cantare lui tutto il pezzo, quando invece avevamo provato diversamente».

Infine il cantautore ha aggiunto sul duetto più discusso di sempre di Sanremo:

«Lui doveva cantare una parte del brano ed io l’altra. In quel momento ho detto “ragazzino mio ma tu davvero vuoi vedere come si fa?” allora ho inventato una canzone in faccia. Tra le altre cose è stato anche divertente e la gente ha apprezzato molto perché questo è spettacolo. Ed io lo spettacolo lo so fare».

Chissà che Bugo non possa replicare alle ennesime dichiarazioni dell’ex amico!