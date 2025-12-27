Per il Capodanno 2026 Mediaset ha pensato a un palinsesto speciale. In questa giornata festiva molti dei programmi soliti del Biscione sono stati sostituiti, e tra le variazioni più importanti spicca quella che vede la cancellazione di tutte le serie tv nel daytime di Canale 5.

Stop alle serie tv per Capodanno 2026

Il primo giorno del 2026 vedrà una piccola “rivoluzione” nella programmazione Mediaset. Nel pomeriggio di Canale 5 non figurano infatti le soap che solitamente tengono compagnia ai telespettatori a partire dalle 13:40. Beautiful, Forbidden fruit, Io sono Farah e La forza di una donna non si presenteranno all’appuntamento con i fans per Capodanno. Perché?

La scelta fatta dai vertici di Cologno Monzese riflette in parte quella già presa in occasione del Natale e di Santo Stefano, quando sia la serie tv americana dei Forrester che le dizi turche si sono prese una breve vacanza. Anche a Capodanno infatti, molti spettatori che solitamente seguono i serial nel pomeriggio, passeranno la giornata con amici e parenti. Proprio per consentire loro di trascorrere queste ore sereni, senza perdersi neppure un episodio delle soap, i vertici Mediaset hanno deciso di metterle tutte in pausa. Ma, come sempre accade, hanno anche pensato a chi trascorrerà il Capodanno davanti alla tv, proponendo un panorama ricco e variegato.

Cosa vedremo a Capodanno su Canale 5

Il daytime di Canale 5 proporrà commedie e film romantici, adatti a un pubblico di tutte le età. Ad aprire il pomeriggio sarà “Holiday Harmony” una pellicola del 2022 che ci terrà compagnia dalle 13:40 alle 16:42 circa. La commedia americana racconta la storia di una giovane, Gail, che dopo aver sognato a lungo di potersi esibire su un palco internazionale, vede sfumare il suo desiderio proprio quando sembra sul punto di avverarsi. Gail rimane bloccata a Harmony Springs, ma dopo la delusione iniziale scoprirà che il destino ha scritto per lei qualcosa di veramente speciale.

A seguire andrà in onda “Ritorno ad Aurora: un Natale speciale“, un film romantico che narra la storia di un aspirante pilota, Zoey, alle prese con un allevamento di renne condiviso con la bella Alec. Un’eredità improvvisa sconvolgerà i piani del ragazzo. Quali saranno le conseguenze? Per scoprirlo non ci rimane che attendere Capodanno e sintonizzarci sulla rete ammiraglia Mediaset dalle 16:42 alle 18:52 circa.

Quando torneranno le vicende dei Forrester e le dizi turche su Canale 5?

Come anticipato, quello di Capodanno sarà solo uno stop temporaneo. Già a partire da venerdì 2 gennaio infatti, la rete ammiraglia Mediaset riprenderà la programmazione consueta, e sia le vicende dei Forrester che le dizi turche torneranno a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5.