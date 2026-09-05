Sta per tornare una nuova stagione di ‘Caduta Libera!’ con tante novità. Scopriamo insieme chi affiancherà Max Giusti alla conduzione e da quando andrà in onda il game show del pre-serale di Canale 5.

Caduta Libera con Max Giusti: quando in tv

Dopo un’estate impegnata nei teatri e nella conduzione di ‘The Wall’, Max Giusti torna a condurre ‘Caduta Libera‘. Il game show, in onda su Canale 5 dal 2015, strizza ora l’occhio al varietà ed è pronto a far divertire i telespettatori con tante sorprese.

Confermata accanto a Max Giusti, che lo scorso anno ha preso il posto di Gerry Scotti, è Isobel Kinnear, ex allieva e professionista di Amici. Il ritorno del game show è in programma per lunedì 7 settembre 2026 alle ore 18.45 su Canale 5.

Come anticipato nel promo in onda in questi giorni, si tratta di una edizione completamente rinnovata con un nuovo studio e un nuovo gioco finale.

Sta tornando #CadutaLibera… e con tantissime novità 😍 Vi aspettiamo da lunedì alle 18.45 su #Canale5 e Mediaset Infinity! pic.twitter.com/SQOXWQZEmT — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 3, 2026

Le novità di questa stagione

Caduta Libera è co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Giunto alla 15esima edizione, già a dicembre era tornato con una nuova scenografia, grafica e giochi come “A casa di…” in cui i concorrenti devono indovinare un personaggio famoso attraverso una serie di indizi. Ora ci sarà più spazio alla musica.

Come spiegato da Max Giusti a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’:

“Avremo una band dal vivo in studio, sono tutti musicisti giovani e già diplomati al conservatorio. Isobel Kinnear tornerà coi suoi balletti e il gioco “Polvere di stelle” in cui, dopo la sua esibizione, ai concorrenti verrà chiesto di rispondere a una domanda sull’opera da cui è tratta la coreografia. E poi canterò anch’io durante il gioco della “Supercanzone”.

Confermata la cifra del montepremi da vincere che è di 300mila euro.

Caduta Libera con Max Giusti e Isobel Kinnear torna, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dal 7 settembre alle ore 18.45 su Canale 5.