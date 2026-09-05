Caduta Libera, il ritorno di Max Giusti su Canale 5: quando in tv e novità

Da
Chiara Di Tommaso
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Max giusti caduta libera 2026

Sta per tornare una nuova stagione di ‘Caduta Libera!’ con tante novità. Scopriamo insieme chi affiancherà Max Giusti alla conduzione e da quando andrà in onda il game show del pre-serale di Canale 5.

Caduta Libera con Max Giusti: quando in tv

Dopo un’estate impegnata nei teatri e nella conduzione di ‘The Wall’, Max Giusti torna a condurre ‘Caduta Libera‘. Il game show, in onda su Canale 5 dal 2015, strizza ora l’occhio al varietà ed è pronto a far divertire i telespettatori con tante sorprese.

Confermata accanto a Max Giusti, che lo scorso anno ha preso il posto di Gerry Scotti, è Isobel Kinnear, ex allieva e professionista di Amici. Il ritorno del game show è in programma per lunedì 7 settembre 2026 alle ore 18.45 su Canale 5.

Come anticipato nel promo in onda in questi giorni, si tratta di una edizione completamente rinnovata con un nuovo studio e un nuovo gioco finale.

Le novità di questa stagione

Caduta Libera è co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Giunto alla 15esima edizione, già a dicembre era tornato con una nuova scenografia, grafica e giochi come “A casa di…” in cui i concorrenti devono indovinare un personaggio famoso attraverso una serie di indizi. Ora ci sarà più spazio alla musica.

Come spiegato da Max Giusti a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’:

“Avremo una band dal vivo in studio, sono tutti musicisti giovani e già diplomati al conservatorio. Isobel Kinnear tornerà coi suoi balletti e il gioco “Polvere di stelle” in cui, dopo la sua esibizione, ai concorrenti verrà chiesto di rispondere a una domanda sull’opera da cui è tratta la coreografia. E poi canterò anch’io durante il gioco della “Supercanzone”.

Confermata la cifra del montepremi da vincere che è di 300mila euro.

Caduta Libera con Max Giusti e Isobel Kinnear torna, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dal 7 settembre alle ore 18.45 su Canale 5.

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Chiara Di Tommaso
Giornalista professionista con oltre 15 anni di esperienza. Analizza l’evoluzione della TV e dello spettacolo con un focus particolare sui nuovi social e sulle novità introdotte dell'AI nel settore. Come video giornalista e content creator, racconta il cambiamento del panorama audiovisivo attraverso formati multimediali e linguaggi digitali.