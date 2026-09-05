Al via la nuova stagione di “Storie Italiane 2026”, il programma condotto da Eleonora Daniele e dedicato ai temi di stretta attualità e ai principali casi di cronaca. Scopriamo insieme la data di partenza su Rai1 e le novità di questa quattordicesima edizione!

Storie Italiane 2026, quando inizia su Rai1

Tutto pronto per il debutto di “Storie Italiane 2026“, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1. Da lunedì 7 settembre 2026 dalle ore 9.50 appuntamento con la quattordicesima edizione del programma dedicato ai temi di stretta attualità e ai principali casi di cronaca. Anche quest’anno il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì nella consueta fascia del mattino raccontando al grande pubblico le grandi inchieste, storie di vita comune, ma anche i casi di cronaca che occupano le prime pagine dei giornali.

Non cambia il fulcro del programma: temi di strettissima attualità dall’emergenza abitativa al mancato riconoscimento dei diritti dei disabili fino alle le violazioni sulla tutela dell’infanzia. Spazio poi ai casi di cronaca e alle inchieste con la partecipazione di ospiti e personaggi del mondo della informazione, cultura e spettacolo.

Storie Italiane 2026, la struttura del programma

Formula vincente non cambia. E’ il caso di “Storie Italiane 2026” di Eleonora Daniele, uno dei programmi della fascia early morning più seguiti ed amati del piccolo schermo che quest’anno festeggia 14 anni. I temi sociali e l’approfondimento delle notizie di rilievo saranno al centro del programma, sempre nell’interesse collettivo e all’insegna del Servizio Pubblico.

Durante le puntate della nuova stagione non mancheranno anche storie positive e di speranza raccontate e condivise dai protagonisti con il pubblico di Rai1. La 14esima edizione del programma sarà suddivisa in due parti: una legata alla cronaca e all’informazione. La seconda, invece, sarà dedicata all’approfondimento di tematiche socioeconomiche con testimonianze dirette che cercheranno di illuminare i grandi temi di attualità.

L’appuntamento con Storie Italiane 2026 è dal lunedì al venerdì alle 9:50 su Rai1.