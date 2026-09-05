Ancora tanta musica su Rai1 con il ‘Suzuki Jukebox – La notte delle hit’. Il programma, condotto da Antonella Clerici, giunge alla seconda edizione ed è pronto a far ballare e cantare i telespettatori. Scopriamo insieme quali saranno gli ospiti delle due serate evento e quando andrà in onda in tv.

‘Suzuki JukeBox – La notte delle Hit 2026’: quando in tv

Dopo il successo dello scorso anno, torna il ‘Suzuki JukeBox – La notte delle Hit 2026’. A condurre le due serate ci sarà Antonella Clerici affiancata da Clementino, sua spalla e coach a The Voice.

Gli artisti più amati degli anni ’80, ’90 e 2000 si esibiranno live all’Inalpi Arena di Torino il 11 e 12 settembre 2026 e lo show sarà registrato e trasmesso in diretta in prima serata su Rai1 e in streaming su Raiplay, con inizio alle ore 21.35.

Un viaggio nel tempo tra la musica italiana e internazionale che ha conquistato i cuori di milioni di italiani con le canzoni cantate direttamente dai loro interpreti. Ma chi salirà sul palco venerdì 11 settembre?

Tra gli artisti confermati ci sono Cristina D’Avena, DSL (Dire Straits Legacy), Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Nek, Neri per Caso, Nino Buonocore, Patty Pravo e gli Sugarfree. Sarà una scaletta ricca di brani che tutti noi conosciamo bene, pronti a far cantare l’intero palazzetto di Torino ed il pubblico da casa catapultandoci nel passato.

Gli ospiti che si esibiranno sabato 12 settembre

‘Suzuki JukeBox – La notte delle Hit 2026’ è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e con Suzuki che conferma il suo legame profondo con la musica. Sabato 12 settembre, sempre in diretta su Rai1 dalle 21.35, ascolteremo Alberto Bertoli, Anna Oxa, Erminio Sinni, Gaetano Curreri e gli Stadio e Gazebo. E ancora Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e i Toploader.

Non perdere l’appuntamento con il ‘Suzuki JukeBox – La notte delle Hit 2026‘ con Antonella Clerici e Clementino, venerdì 11 e sabato 12 settembre su Rai1 dalle 21.35.