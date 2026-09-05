Ascolti tv venerdì 4 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La Notte dei Serpenti 2026” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 4 settembre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: La Notte dei Serpenti vs L’Erede. Auditel ieri sera, 4 settembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “La Notte dei Serpenti 2026” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?
Rai1: La Notte dei Serpenti 2026, il concerto – evento ideato dal Maestro Enrico Melozzi e presentato da Elettra Lamborghini ha interessato 1.617.000 spettatori pari al 14.8% di share.
Rai 2: Basket – Mondiali Femminili, le gare della la FIBA Women’s World Cup 2026 a Berlino hanno incollato alla tv 212.000 spettatori (1.7%).
Rai 3: Sotto le foglie, il film del 2024 diretto da François Ozon ha coinvolto 848.000 spettatori con lo 6.2%.
Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha raccolto 1.004.000 spettatori con il 10.5% di share.
Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha appassionato 1.360.000 spettatori con uno share del 12.8%.
Italia 1: CIA, la serie poliziesca creata da Dick Wolf e David Hudgins ha tenuto col fiato sospeso 900.000 spettatori (share 7.5%).
La7: L’incoronazione di Elisabetta II, il documentario dedicato ad uno degli eventi più significativi del XX secolo ha interessato 352.000 spettatori e il 2.6%.
Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha fatto compagnia 313.000 spettatori pari al 3.8%.
Nove: Bake Off Italia – Dolci in forno: la quattordicesima edizione del cooking show condotto da Brenda Lodigiani ha incuriosito 296.000 spettatori con uno share del 2.3%.
Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- L’Eredità Summer: 2.449.000 spettatori con il 16.1%;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.937.000 spettatori con il 26% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 settembre 2026
RAI 1
- Un’altra vita: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con l’0.00% nella parte chiamata Start, 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Far Away: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Verità Nascoste – Il diario: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte.