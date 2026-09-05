Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime di Canale 5. Nei prossimi episodi – in onda dal 5 all’11 settembre – assisteremo a nuovi problemi economici (e non solo) che colpiranno i fratelli Eren. La morte di Kadir continua a turbare Melisa, mentre Ömer è ossessionato dall’idea di trovare testimoni e finisce per perdere il lavoro. Per finire Sengül scopre che Akif non ha mantenuto la promessa di coprire le spese scolastiche per risarcire Orhan dopo l’incidente. La retta scolastica non è stata pagata. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 5 all’11 settembre)

La morte di Kadir continua a turbare profondamente gli Eren. Melisa si è rinchiusa in un silenzio assoluto, mentre i suoi genitori sono disperati per il suo stato.

Akif, però, vede il suo mutismo come una sorta di protezione: teme che, parlando, possa ammettere di essere direttamente coinvolta nell’incidente e finire in prigione.

Ömer perde il lavoro nei prossimi episodi della dizi turca

Senza sapere la verità, Ömer è preso dall’ossessione di trovare testimoni che possano aiutare a ricostruire gli ultimi istanti di vita del fratello. Questa sua determinazione finisce per costargli anche il lavoro al bar, dopo un acceso litigio.

Poco dopo riceve la chiamata di un uomo che non solo sostiene di aver assistito all’incidente, ma afferma anche di averlo ripreso con il cellulare. Kaan ascolta per caso la conversazione e corre ad avvisare Akif. I due decidono di anticipare Ömer: Kaan si spaccia per lui per incontrare il testimone, mentre Akif interviene subito dopo e lo corrompe, comprando il telefono con la registrazione prima che la verità possa venire a galla.

Tutto per la mia famiglia, spoiler all’11 settembre

All’Istituto Ataman Akif continua ad abusare della sua posizione, costringendo il preside Burak a retrocedere Orhan al ruolo di bidello per assumere un suo conoscente. La situazione economica degli Eren peggiora sempre di più, tanto che Ömer è costretto a vendere il cellulare regalatogli da Aybike per comprare due sacchi di carbone, di cui uno destinato alla famiglia di Orhan.

Anche Asiye cerca disperatamente di dare una mano con le spese di casa. Trova lavoro come domestica per una donna molto esigente, con cui litiga subito a causa di una fetta di torta che le costa persino parte della paga. Poco dopo, le si presenta un’altra occasione: preparare confetti per le bomboniere.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Harika convince Ogulcan a seguirla per un pomeriggio di shopping, mentre Nebahat riceve finalmente una bella notizia: Melisa ha ripreso a mangiare. Così decide di andare a trovare la figlia con regolarità.

A scuola spuntano nuovi guai: il preside Burak avvisa Ogulcan e Aybike che la retta per il semestre successivo non è stata saldata. Sengül ricorda ad Akif la promessa di coprire le spese scolastiche per risarcire Orhan dopo l’incidente, ma lui si tira indietro dicendo di non avere più obblighi verso la famiglia, visto che Orhan è tornato a lavorare. Così i ragazzi non hanno altra scelta che puntare tutto sull’esame per ottenere la borsa di studio.