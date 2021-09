Questa sera in tv, la seconda puntata di Buoni o Cattivi condotto da Veronica Gentili su Italia1. Sarà ospite Diletta Leotta.

Buoni o Cattivi e la violenza sulle donne: ospite Diletta Leotta

Il secondo appuntamento – sottotitolato Rosa Sangue – vede la conduttrice romana Veronica Gentili dialogare con Diletta Leotta. Già dal sottotitolo, Rosa Sangue, si comprende che il focus della puntata sarà sulle donne e in particolare, sulla violenza che subiscono. Esistono vari tipi di violenza e le parole più presenti nelle nostre menti ogni qualvolta che si affronta l’argomento sono: stalking, haters, revenge porn, body shaming. Queste parole saranno al centro della narrazione, una violenza che non fa distinzioni e che può colpire anche donne forti.

Non a caso è stata scelta come ospite di Buoni o Cattivi, Diletta Leotta dal momento che è stata protagonista, non per suo volere, di un attacco che l’ha resa vittima di revenge porn. Il suo personal computer è stato hackerato e delle sue foto private sono state raccolte e messe a disposizione di chiunque sulla rete. Diletta Leotta racconta a Veronica Gentili di essersi quasi sentita in colpa per aver fatto quelle foto e che ha sentito il respiro azzerato.

Le parole di Diletta Leotta da Veronica Gentili su Italia1

“Quel momento me lo ricordo benissimo. Un mio amico mi ha detto che stavano girando delle mie foto, foto strane, e io ho risposto che sicuramente non erano mie, che non ero io, pensando a dei fotomontaggi. Lui mi ha mandato la prima foto e io ho sentito un vuoto dentro, mi si è bloccato il respiro credo per più di dieci minuti, non riuscivo proprio a respirare. È stato un momento tragico. Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa perché all’idea che le persone potessero guardarmi, anche se avevo i vestiti, mi sentivo nuda. Quelle foto, in alcune ero ancora minorenne, erano foto che una ragazza si scatta con l’ingenuità di vedersi davanti a uno specchio, dopo la doccia. Non le avevo mai mandate a nessuno, erano all’interno del mio computer che è stato hackerato”

Tra confessioni e riflessioni, le due giornaliste analizzano il fenomeno del femminicidio in continuo aumento in Italia. Ogni giorno, si annuncia la morte di una donna per mano di un ex marito, ex compagno o ex fidanzato. Spesso non è accettata la fine di una storia d’amore ma cosa che sconvolge, ancor di più è che nonostante le donne facciano la denuncia alle forze dell’ordine non si riesce a prevenirne l’uccisione.

Il programma Buoni o Cattivi di VideoNews indaga la realtà nei suoi aspetti contraddittori. Il limite tra bene e male è ben delineato oppure è l’individuo che, di volta in volta, decide da che parte stare? Per scoprirne di più non resta che seguire le restanti puntate.