Dopo aver dato voce a centinaia di storie nella sua “casa” ufficiale, il BSMT (Basement) di Gianluca Gazzoli si apre a nuovi orizzonti. Nasce BSMT on the map, un format originale e itinerante che porta lo storytelling fuori dallo studio, attraversando luoghi reali e ricchi di significato. Questo nuovo progetto racconta grandi protagonisti della musica, dello sport, del cinema e dell’imprenditoria, attraverso i posti che hanno segnato le loro vite. BSMT on the map segna un punto di svolta per il popolare hub creativo di Gazzoli, dove le idee prendono forma e diventano narrazioni in grado di superare i confini dello spazio tradizionale.

BSMT on the map: non uno spin-off, ma un format completamente nuovo quello di Gianluca Gazzoli

A differenza dei progetti precedenti, BSMT on the map non è un semplice spin-off, ma un’esperienza completamente nuova. Il format si muove letteralmente “sulla mappa”, per incontrare le persone nei luoghi che le hanno formate e ispirate. L’obiettivo è restituire al pubblico un ritratto autentico e coinvolgente dei protagonisti, attraverso i luoghi che hanno lasciato un segno indelebile nella loro storia personale e professionale.

Cesare Cremonini apre il viaggio di BSMT on the map

Il primo episodio di BSMT on the map sarà dedicato a Cesare Cremonini, icona della musica italiana. Gianluca Gazzoli lo accompagnerà in un viaggio tra i luoghi simbolo della sua vita e della sua carriera musicale, dallo Stadio Dall’Ara al suo studio di registrazione. Il racconto promette di essere profondo e sincero, capace di fondere spazio e memoria in una narrazione potente ed emozionante.

Un lancio che anticipa il CREMONINI LIVE25

L’arrivo del primo episodio di BSMT on the map coincide con un momento importante per Cesare Cremonini. A poche settimane dal debutto del CREMONINI LIVE25, il tour evento dell’estate 2025, il racconto di Gazzoli aggiunge un tassello unico e intimo alla carriera dell’artista. Il tour, che partirà il 15 giugno da San Siro con una doppia data e toccherà 13 stadi italiani, ha già registrato il tutto esaurito con oltre 550 mila biglietti venduti.

Realizzato in collaborazione con Spotify, la prima puntata di BSMT on the map è disponibile da oggi, lunedì 26 maggio, in esclusiva su Spotify (link). Da giovedì 29 maggio, la puntata approderà anche su YouTube sul canale ufficiale del BSMT.