Al via dal 30 marzo ogni lunedì alle 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW la nuova edizione del GialappaShow. Al timone ci sono ancora loro: Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, che insieme al Mago Forest sono pronti a dare vita a una nuova edizione che si preannuncia bollente. Tra le novità i nuovi co-conduttori di stagione, ovvero Jovanotti, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia e molti altri. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Brenda Lodigiani, ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista a Brenda Lodigiani – GialappaShow 2026

Brenda torni con il GialappaShow: che momento è per te e che effetto ti fa tornare in questo programma di grande successo?

Lo dico sempre: per me il GialappaShow è casa, è famiglia. Ci sono particolarmente legata, voglio molto bene a Marco e Giorgio, che nei corridoi del GialappaShow chiamo mamma e papà — poi decidi tu chi è la mamma e chi è il papà! È sempre molto bello tornare a casa, è confortante.

Invece dei personaggi, cosa ci puoi raccontare? C’è qualche novità?

Dei miei nuovi personaggi posso dire che farò una cantautrice che si chiama Beriguarda. E poi sì, ci sarà anche Annalisa: la faccio, la faccio!

Ti abbiamo visto anche alle Olimpiadi: che momento è stato per te? Cosa hai provato davanti a così tante persone?

Guarda, in due parole faccio davvero fatica a raccontarti l’emozione. È stata un’esperienza unica, irripetibile, e mi sono goduta ogni istante. E incredibilmente non sono morta! Ce l’ho fatta… sono viva!

Il sogno nel cassetto di Brenda Lodigiani, a livello di programma televisivo? C’è uno show del passato che guardavi da piccola e che ti piacerebbe condurre?

Il programma del passato che guardavo e in cui volevo partecipare… lo sto già facendo: il GialappaShow! Io guardavo “Mai dire” e ora faccio parte del cast del Gialappa’s Show, quindi il mio sogno si è realizzato.

Un’ultima curiosità: cosa ti sei regalata con il tuo primo stipendio?

Mi sono iscritta alla patente. Ho fatto la patente!