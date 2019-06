Prima lite e conseguente licenziamento. Nella terza puntata di Bitter Sweet di oggi, mercoledì 12 giugno 2019, Nazli ha lasciato l’incarico di cuoca dopo aver litigato bruscamente con Ferit. Il motivo? La ragazza – nel frattempo pizzicata in un locale di dubbia moralità – non ci sta ad essere considerata una sorta di poco di buono che cerca un ricco marito. Qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, tutte le scene odierne della nuova soap opera di Canale 5. Qui anche le puntate intere dell’11 e 10 giugno e le anticipazioni sulle nuove trame.