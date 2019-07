Valutazioni in corso sui sentimenti? Beh, la puntata di Bitter Sweet di oggi, mercoledì 10 luglio 2019, è stata quasi interamente dedicata a questo argomento. Nel 23esimo episodio della serie turca di Canale 5, infatti, Deniz e Hakan si sono incontrati in un ristorante e hanno a lungo parlato del tema. La chiacchierata tra i due, però, ha fatto riflettere Deniz circa quello che prova davvero. Ecco, allora, il video Mediaset di questo mercoledì pomeriggio per ripercorrere, in streaming on demand, tutte le nuove scene della soap opera. Qui, nei link, anche la puntata di ieri e le anticipazioni delle puntate di “Dolunay” in arrivo, sulla tv italiana, dal 15 al 19 luglio.